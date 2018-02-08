​Эксперты ожидают стабильности от рынка недвижимости в 2018 году

В 2018 году рынок недвижимости продолжит взятую в прошлом году траекторию стабильного развития. Застройщики не без помощи «Жилстройсбербанка» продолжат реализовывать новое жилье, к которому в последние годы растет интерес покупателей – в этом году планируется ввод около 100 тысяч квартир по всему Казахстану. Сохранение текущей экономической ситуации позволит стоимости жилья на вторичном и первичном рынках оставаться на прежнем уровне.

Возможные корректировки цен на недвижимость будут вызваны сезонными тенденциями. Так, например, спрос на жилье традиционно начнет расти в мае, а летом несколько снизит активность. Вице-президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Лариса Степаненко считает, что в целом 2018 год будет стабильным для рынка недвижимости и не предвидит резких скачков:

«Больших изменений на рынке недвижимости в этом году мы не предполагаем – ожидается, что все пройдет по прошлогоднему сценарию. Конечно, нужно учесть сезонные колебания, которые происходят каждый год, например, в мае рынок активизируется, потому что начинается сезонная миграция населения. Летом – в сезон отпусков и каникул, рынок снизит свою активность именно по спросу. Начиная с конца июля, будет расти сегмент аренды, это горячая пора», – говорит она.

О том, что в этом году не произойдет серьезных изменений говорит и обозреватель портала «Крыша» (krisha.kz) Алина Буравцева. По ее словам, на прошлый год пришелся процесс по стабилизации рынка недвижимости после корректировки курса тенге, поэтому предпосылок для радикальной смены ситуации в этом году нет:

«В 2017 году цены стабилизировались после девальвации тенге и дедолларизации. Рынок жилья Казахстана адаптировался к кризисным условиям, и готов развиваться дальше. Цены на квартиры перестали активно снижаться. В 2017 году динамика оказалась минимальной (в пределах 4-5% по РК). Более того, в конце года отмечался даже небольшой прирост цен в некоторых регионах, вернувший индекс стоимости на уровень весны прошлого года. В дальнейшем значительных колебаний не ожидается. Если экономическая ситуация сохранится на текущем уровне, заметных изменений на рынке жилья мы не увидим. Этот год для рынка жилья будет стабильным. Ценовая политика продавцов и их принципы формирования стоимости объектов не способствуют дальнейшей масштабной коррекции», – рассказала Буравцева.

По данным портала «Крыша», за последние полгода большим спросом пользуется жилье, построенное после 2000 года. В этом сегменте жилья покупателей привлекают новые планировки, больший выбор квадратуры и новые коммуникации. Однако не стоит говорить о том, что старый жилой фонд окончательно оставил свои позиции, так как люди считают, что вторичный рынок проверен временем. Кроме того, квартиры в спальных районах Алматы, например, в микрорайонах «Орбита», «Аксай» или «Жетысу» продолжают пользоваться спросом благодаря развитию в них инфраструктуры (появление больниц, школ, детских садов, торгово-развлекательных центров, строительство новых станций метро):