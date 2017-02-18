Как обеспечить безопасность в Евроатлантическом регионе

Никогда ещё с момента окончания Холодной войны пропасть между Россией и Западом не выглядела такой широкой, как сейчас. Однако, несмотря на резкие разногласия, имеются и сферы общих интересов, причём жизненно важных. Как в самые мрачные дни Холодной войны, мы, американцы, европейцы и россияне, должны начать работать вместе, чтобы избежать катастрофы, в том числе предотвращая теракты и снижая риски военного – или даже ядерного – конфликта в Европе.

После исторических событий 1989-1991 годов, навсегда изменивших Европу, каждый из нас занимался проблемами евроатлантической безопасности, работая внутри или вне правительств. Но всем предпринимавшимся с тех пор попыткам создания системы взаимной безопасности в Евроатлантическом регионе не хватало настойчивости и креативности. В результате, евроатлантическое пространство остаётся уязвимым для кризисов в сфере политики, экономики и безопасности.

Ни одна из сторон не выступает с новыми инициативами, а значит, ситуация будет, скорее всего, ухудшаться. Теракты уже потрясли Москву, Беслан, Анкару, Стамбул, Париж, Ниццу, Мюнхен, Брюссель, Лондон, Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон и другие города, а те, кто несёт за них ответственность, решительно настроены атаковать снова. На территории Украины с 2013 года были убиты тысячи людей, и число жертв растёт из-за возобновившихся сейчас военных столкновений. Ни в чём не повинные люди вынуждены бежать от разрушительных войн на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Тем временем, отношения Запада и России опасно напряжены, что увеличивает риск ситуации, когда случайность, ошибка или неправильный расчёт способны вызвать военную эскалацию – или даже новую войну.

Первым шагом на пути продвижения наших общих интересов должно стать определение и реализация конкретных, практических инициатив на ближайшую перспективу с целью сократить угрозы, восстановить доверие, улучшить общую ситуацию с евроатлантической безопасностью. Есть пять ключевых сфер, которые должны быть охвачены этими инициативами.

Мы должны сократить угрозу применения ядерного оружия. На сегодня риск случайного или ошибочного запуска ракеты с ядерной боеголовкой необоснованно высок. Точкой отсчёта в деле минимизации этой угрозы могла бы стать новая декларация президентов России и США, которая ещё раз подтвердит, что в ядерной войне невозможно выиграть и начинать её нельзя. Она напомнила бы совместное заявление бывшего президента США Рональда Рейгана и бывшего советского лидера Михаила Горбачёва, которое было хорошо воспринято в обеих странах, и ознаменовало бы собой новую попытку улучшить отношений.

Мы должны сократить риски, связанные с поддержанием ядерных сил в состоянии полной боевой готовности, когда они готовы к немедленному запуску и способны поразить цели в течение нескольких минут. США и Россия должны обязаться начать позднее диалог по вопросу о выводе из состояния полной боеготовности существенного процента стратегических ядерных сил. Наряду с декларацией, предложенной выше, такой шаг задаст стратегическое направление в сторону сокращения ядерной угрозы.

Мы должны сократить угрозу попадания ядерных и радиоактивных материалов в плохие руки. Поскольку Исламское государство ищет новые пути экспорта террора в Европу, Северную Америку и другие регионы, оно может попытаться получить и детонировать устройство, распыляющее радиоактивные материалы, (известное также как «грязная бомба»). Нужно, чтобы США, Россия и Европа немедленно возглавили глобальные усилия по обеспечению безопасности наиболее уязвимых ядерных и радиоактивных материалов во всём мире. В частности, имеется неотложная необходимость сотрудничества в обеспечении безопасности радиоактивных источников. Многие объекты, использующие подобные материалы, сегодня уязвимы, однако предположительная дата, когда во всём мире им будет, наконец, обеспечена безопасность, – 2044 год.

Мы должны сократить риски военной конфронтации, улучшив коммуникации между военными должностными лицами с помощью новой совместной Группы НАТО и России по управлению кризисными ситуациями в военной сфере. Данная инициатива должна сопровождать усилия по восстановлению двустороннего диалога между военными США и России. Основное внимание следует сосредоточить на повышении прозрачности и доверия у всех сторон.

Мы должны снизить риск инцидентов в воздушном пространстве, которые могут привести к политическому или военному конфликту. Повышение военной активности в зонах, где одновременно действуют НАТО и Россия, создаёт неприемлемо высокие риски для гражданского авиасообщения. Страны, которые проявляют активность в регионе Балтийского моря, должны, прежде всего, обменяться правилами «должного внимания», то есть установленным на национальном уровне порядком действий, который должны соблюдать военные самолёты, оказавшись вблизи гражданских судов. Техническое содействие повышению авиапрозрачности также позволило бы значительно сократить риски столкновений в воздушном пространстве.

Перед Европой, США и Россией сегодня стоит целый ряд серьёзных проблем. Но ни одна из них не должна отвлекать внимания от важной цели формирования новых политических рамок, которые будут опираться на общие, жизненно важные интересы и помогут остановить раскручивание спирали антагонизма в отношениях и стабилизировать евроатлантическую безопасность. Практические меры на ближайшую перспективу, которые мы здесь перечислили, станут хорошей точкой для старта. Мы должны начать сейчас.

Авторы: Дес Браун – бывший министр обороны Великобритании, сейчас председатель «Европейского сообщества лидеров». Вольфганг Ишингер – бывший заместитель министра иностранных дел Германии, сейчас председатель Мюнхенской конференции по безопасности. Игорь Иванов – бывший министр иностранных дел России, сейчас президент Российского совета по международным делам. Сэм Нанн – бывший американский сенатор-демократ, сейчас сопредседатель и генеральный директор «Инициативы по сокращению ядерной угрозы».

Project Syndicate, 2017