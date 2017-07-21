Удивительно сильный старт Трампа в отношениях с Индией

При подготовке недавней встречи между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом США Дональдом Трампом ожидались весьма скромные результаты. Даже правительство Индии приуменьшило роль поездки Моди в Белый дом, оценив ее как «дежурный визит». Однако лидеры двух самых густонаселенных мировых демократий в итоге добились серьезных успехов, демонстрируя силу дипломатии и превращая сложные проблемы в благоприятные возможности.

Отношения США и Индии, несмотря на то, что страны стали ближе друг к другу, были отягощены в последнее время взаимными опасениями. Администрация Трампа опасалась таких вопросов, как растущий двусторонний торговый дефицит, замещение американских специалистов по информационным технологиям индийскими специалистами, а также предполагаемое использование Индией Парижского соглашения по климату как средства для получения миллиардов долларов в качестве технической помощи.

Индию, в свою очередь, больше беспокоило изоляционистское мировоззрение администрации Трампа, и в частности явный уход из Азии, где США являлись ключевым гарантом безопасности в последние 70 лет. Эти представления разрушали надежду на то, что Индия и США будут продолжать рассматривать друг друга как надежных стратегических партнеров.

Но на переговорах в Вашингтоне Моди и Трамп продемонстрировали уважительные взаимоотношения, без каких-либо реальных видимых разногласий – что отличало их от некоторых других ранних дипломатических «набегов» Трампа. Более важным, чем явное дружелюбие, явилось их совместное заявление, в котором разъясняется, что именно делает столь ценными эти двусторонние отношения.

Индия важна для Америки по целому ряду причин. Это самая быстрорастущая крупная экономика мира, она гордится самым многочисленным средним классом и скоро станет самой большой страной мира по количеству населения. Кроме того, через Индию проходят важнейшие глобальные морские пути в Индийском океане. И эта страна является важным оплотом демократии в Азии.

Эти факторы приводят к редкому случаю поддержки обеими политическими партиями США действий по углублению связей с Индией начиная с 1990-х годов. Но этой поддержки не всегда достаточно, чтобы обеспечивать постоянное внимание ведущих американских политиков. Оценивая результаты последнего визита Моди, можно сказать, что это не относится к администрации Трампа, которая, как представляется, стремится развивать двустороннее сотрудничество в области безопасности в качестве ключевого принципа своей политики в Азии.

Похоже, что администрация Трампа признает: быстрая смена власти в странах Азии может повлиять на региональную стабильность, и все более уверенная Индия может помочь США в гарантировании безопасности. Эта страна может работать вместе с США для организации конструктивного сотрудничества с растущим Китаем, и не только в вопросах поддержки экономического роста и защиты окружающей среды, но также и для обеспечения того, чтобы решения Китая помогали поддерживать, а не подрывать мир и процветание в Азии.

Это признание нашло свое отражение в новых крупных соглашениях по обороне, оглашенных на недавнем совещании, а также в планах по увеличению продаж военной техники и проведению совместных учений, углублению сотрудничества в Индийском океане и исполнению прошлогоднего соглашения о кибербезопасности. Публичные заявления показывают, что обе стороны планируют продолжать предыдущую разумную политику в этих областях деятельности. Хотя в этих заявлениях конкретно не упоминается горячо обсуждаемая проблема Южно-Китайского моря, это должно быть сделано в будущем.

Моди и Трамп также внесли дополнительную ясность и показали свою солидарность в борьбе с терроризмом, обратившись к Пакистану с просьбой предпринять дополнительные усилия для уничтожения экстремистских убежищ на своей территории. Менее либеральный подход США к Пакистану может не только способствовать улучшению безопасности в Южной Азии; такая позиция также может помочь прекратить ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане, где Америка погрязла в своей самой продолжительной войне.

Неудивительно, что Моди и Трамп пока не придерживаются одинаковой точки зрения в вопросах торговых и коммерческих связей. Хотя исторически в двусторонних отношениях основной упор делался на безопасность и оборону, а не на экономику, взгляды двух лидеров, которые они демонстрируют в своих новых инициативах, угрожают сделать вопросы торговых и коммерческих связей еще более несбалансированными.

Моди и Трамп ‑ националистические лидеры, ориентированные на рост производства и внутреннюю занятость населения. Но в современной глобальной цепочке поставок повсюду есть много и других возможностей. Для нахождения взаимовыгодных точек соприкосновения требуется переосмысление экономической составляющей двусторонних отношений.

В настоящее время обе страны страдают от расхождений между существующей квалификацией работников и имеющихся рабочих мест. Это должно послужить основой для оживленного диалога по обучению рабочих и конкурентоспособности, в том числе по спорному для администрации Трампа вопросу: как технологический сектор Индии может использовать рабочие визы типа H–1В, которые предназначены для предоставления доступа в США высококвалифицированным работникам.

Если США и Индия смогут преодолеть свои разногласия на этом фронте, они найдут широкие возможности учиться друг у друга в таких важных областях, как использование электронной коммерции и цифровых платформ, чтобы помочь малым и средним предприятиям увеличить экспорт. Несовершенство инфраструктуры предоставляет еще один шанс для углубления сотрудничества: США и Индия наряду с такими странами, как Япония и Сингапур, могут поделиться технологиями и методами концентрации ресурсов в вопросах инноваций для развития экономики завтрашнего дня – форсирования транспортных связей и развития городских центров.

Определение порядка взаимодействия между Трампом с его лозунгом «Америка прежде всего» и Моди с его лозунгом «Делать в Индии» потребует творческого подхода, терпения, гибкости и, самое главное, акцентирования внимания на стратегии. Обоим лидерам необходимо сосредоточиться на общей картине: как достичь взаимовыгодных результатов с точки зрения производительности, конкурентоспособности и инноваций.

Успех требует взаимодействия на всех уровнях правительства США, от министерских чиновников до дипломатов. В качестве первого шага Государственный департамент должен действовать более оперативно, чтобы заполнить важнейшие вакансии, связанные с вопросами работы в Южной Азии.

Несмотря на сохраняющиеся проблемы, вопросы развития взаимоотношений США и Индии при Трампе и Моди получили намного более сильный старт, чем ожидалось. Каждая сторона продемонстрировала готовность инвестировать в будущее другой стороны, а не просто метаться от сделки к сделке. Теперь начинается тяжелый труд: создание совместного стратегического видения будущего и его последовательное воплощение.

Project Syndicate, 2017