Ударят ли США по Северной Корее?

Дональд Трамп начинает терять терпение с Северной Кореей. Используя ожесточённый лексикон, нехарактерный для президентов США, Трамп недавно выступил с предостережением, что в случае, если Пхеньян снова пригрозит ударить по Америке, США ответят «огнём и яростью, каких никогда не видел мир». Какие бы действия не решил предпринять Трамп, он должен понимать, что ставки запредельно высоки – и не только для Корейского полуострова, но и для отношений Америки с Китаем.

В июле Северная Корея провела два новых испытания межконтинентальных баллистических ракет, а это значит, что теперь эта страна способна нанести удар по континентальной территории США. Разведывательное управление министерства обороны США пришло к выводу, что Северная Корея, вероятно, уже обладает небольшими ядерными боеголовками, которые могут быть доставлены такими ракетами. А эксперты Университета Джона Хопкинса предполагают, что в любой момент Северная Корея может провести шестые по счёту ядерные испытания.

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил серьёзное ужесточение санкций против Северной Кореи, надеясь заставить эту маленькую страну отказаться от программы ядерных вооружений. Резолюция ООН запрещает северокорейский экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов, что в совокупности соответствует трети от и так уже мизерной годовой экспортной выручки КНДР, равной $3 млрд. Резолюция запрещает также странам мира выдавать новые разрешения на работу северокорейским трудовым мигрантам, поскольку, как предполагается, их зарплаты помогают финансировать ядерные и ракетные программы.

Однако пока что эти санкции, похоже, не произвели ожидаемого эффекта. Северная Корея пригрозила США «тысячекратным» возмездием, в том числе ударом по американской территории Гуам в западной части Тихого океана, а также повторила своё клятвенное обещание ни при каких обстоятельствах не отказываться от ядерного арсенала. На только что завершившемся региональном форуме стран АСЕАН в Маниле северокорейский министр иностранных дел Ли Ён Хо заявил, что Север не будет участвовать в переговорах о судьбе ядерной и ракетной программ, до тех пор пока США не откажутся от своей «враждебной» политики.

США заняли аналогичную упрямую позицию. На недавних сенатских слушаниях в Комитете по международным отношениям Сьюзен Торнтон, исполняющая обязанности помощника госсекретаря по Восточной Азии, высказала мнение администрации США, что переговоры не заставят Северную Корею отказаться от программы ядерных вооружений, даже несмотря на то, что они могут дать стране столь необходимые экономические уступки. «Мы не будем, – добавила она, – вести переговоры о путях переговоров».

Вместо этого США занялись активным закручиванием гаек для Пхеньяна, усиливая его международную изоляцию. Администрация Трампа пыталась убедить Филиппины исключить Северную Корею из числа участников форума АСЕАН, и она требует от Мьянмы прекратить военные связи с этой страной.

Большего успеха США добились в давлении на Австралию, Евросоюз, Японию и на других американских союзников с целью усилить односторонние санкции против Севера. По словам Федерики Могерини, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных мер, в том числе дальнейшее сокращение торгового и финансового обмена. Правительство Японии решило расширить запрет на въезд северокорейских чиновников, а также увеличило размах программы по замораживанию активов организаций и частных лиц, связанных с ядерными и ракетными разработками в Северной Корее.

Однако Америка вряд ли сложит все яйца в одну санкционную корзину. Министерство обороны США уже сообщило, что председатель объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд и командующий Тихоокеанским флотом Гарри Гаррис обсудили по телефону с высокопоставленным южнокорейским генералом Ли Сун Чжином варианты военного ответа на северокорейский запуск. Кроме того, американские, японские и южнокорейские вооружённые силы провели несколько совместных учений с участием бомбардировщиков В-1В и других стратегических средств. Сигнал ясен: США готовы сражаться, если до этого дойдёт дело.

Разумеется, уклонение от этого сражения остаётся лучшим вариантом для всего мира. Этот факт, похоже, признаёт даже турбулентная администрация Трампа. Однако подобный вариант требует сотрудничества со стороны Китая, а администрация Трампа уже немало сделала для его отчуждения.

Будучи главным торговым партнёром Северной Кореи, Китай имеет значительные рычаги влияния на эту страну. По оценкам, одно только прекращение Китаем импорта северокорейского угля, в соответствии с обязательствами страны в рамках резолюции Совета Безопасности, приведёт к снижению экспортной выручки Севера на $400 млн уже в этом году (хотя и Китаю это вылетит в копеечку).

Однако северокорейская политика США вызывает у Китая серьёзные сомнения. Например, Китай непреклонно выступает против размещения противоракетной системы THAAD в Южной Корее, заявляя, что эта мера подрывает безопасность самого Китая.

Кроме того, Китай осуждает «вторичные санкции», которые США готовы вводить против китайских компаний и частных лиц, если выяснится, что они ведут нелегальный бизнес с Северной Кореей. Китай рассматривает это как посягательство на свой суверенитет. Между тем, глава демократов в Сенате, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, готов удвоить данные усилия, призывая к приостановке прямых инвестиций из Китая.

И это не единственное проявление враждебности по отношению к Китаю в Конгрессе США. В июле Палата представителей США одобрила закон об ассигнованиях на национальную оборону в 2018 году, куда включено требование к правительству укреплять военные связи с Тайванем, разрешив заход кораблей ВМФ США в тайваньские порты.

В апреле сенатор Джон Маккейн заявил, что Северная Корея стала для США «Карибским кризисом замедленного действия». Это очень уместная аналогия, только одно в ней неверно: в нынешней ситуации больше нет ничего медленного. Администрации Трампа лучше было бы поторопиться.

Project Syndicate, 2017