Новый гендиректор Alma TV делает ставку на интернет

За последние два-три года компания Alma TV, один из крупнейших провайдеров кабельного телевидения, сменила основного акционера, а затем и гендиректора. Однако все перипетии, так или иначе связанные с компанией, не повлияли на планы провайдера – они у Alma TV весьма серьезные. Там ожидают, что только в 2017 году рынок широкополосного доступа в интернет вырастет на 10%. На рынке же телекоммуникаций – «повсеместный спад».

В связи с этим в Alma TV планируют строить новые сети и активнее продавать клиентам услуги по передаче данных, чтобы клиентская база в этом направлении выросла к концу года на 120%. Кроме того, в 2017 году значительно вырастет спрос на интернет-телевидение, что «обусловлено увеличением интереса со стороны потребителей к интерактивным сервисам и развитием дополнительных услуг, таки как умный дом и видеонаблюдение», заметил новый гендиректор компании Эрик Франке.

Количество клиентов компании - около 600 тысяч, из них 7% - абоненты интернет-услуг, проинформирова он. "Я хочу, чтобы каждый клиент, кто пользуется нашим ТВ, получал бы и интернет. Но мы не готовы на сто процентов. Мы не умеем пока продавать интернет, это ново. Алма ТВ, это компания, которая начинает активнее работать в интернете. Я хочу, чтобы каждый клиент, каждая квартира получала наш интернет", - сказал Франке журналистам на встрече в среду.

По словам Франке, у компании есть основания надеяться на успех, потому что, например, в Украине, где ранее работал новый гендиректор Alma TV, меньше домохозяйств, имеющих доступ к интернету, чем в Казахстане. «Количество домохозяйств в Казахстане, которые могут иметь интернет, больше чем в Украине. Я смотрел статистику ООН: более 50% домохозяйств имеют возможность иметь интернет, а в Украине эта цифра составляет 44%. Это хороший задел для начала», - сказал Франке, добавив, что величина казахстанского рынка его также не смущает. «17 миллионов (Франке говорит о населении Казахстана – Vласть) – это как моя Голландия. Я вижу большие возможности. 17 миллионов – это хорошо», - развел руками Франке.

Однако ставка на интернет не означает, что Alma TV откажется и от других вариантов. Там, например, обещают активнее развивать комбинированные пакетные предложения (продажа двух и более товаров в одной товарной позиции – V). «Увеличения спроса на пакетные предложения – главная тенденция последних пяти лет, именно в этом направлении движется рынок. Поскольку, в случае приобретения комбинированного пакета, абонент получает пакет основных телекоммуникационных услуг – интернет, телевидение, интернет-телевидение и телефония по выгодной цене, а также возможность оплачивать их одним счетом», - добавил Франке.

Эрик Франке, нидерландец, закончил Делфтский технический университет, выпустивший двух лауреатов Нобелевской премии – по физике и химии. У него внушительный – 35 лет – опыт работы в области телекоммуникаций, IT, фиксированной и мобильной связи. С 1994 года в основном работает в СНГ, курсируя между Россией и Украиной, где он в разное время возглавлял филиалы Ericsson Corp, Microsoft, МТС и т.д.

Последние годы – с 2009 по 2013 – был независимым консультантом по вопросам управления бизнеса, опять же, в России и Украине. Ранее, с 2000 по 2013 год, был первым вице-президентом, а затем гендиректором украинской телекомпании «Воля». По данным «Forbes Украина», «Воля», пока ей руководил Франке, ослабила свои рыночные позиции. «По оценкам консалтинговой группы E&C, за период с III квартала 2009 года по III квартал 2012 года компания незначительно сократила долю рынка кабельного телевидения – с 22,22% до 19,52%. Гораздо существеннее изменились позиции «Воли» на интернет-рынке – с 13,21% до 7,98%. Партнер E&C Анатолий Фроленков отмечает, что за тот же период доля «Воли» в доходах от ТВ-услуг выросла на полпроцента. А на интернет-рынке доля в доходах существенно сократилась – c 11,84% до 5,05%. В середине 2012 года «Воля» переместилась на третье место по количеству интернет-абонентов, уступив «Киевстару», - говорится в одной из заметок украинской версии журнала.

При этом в самой «Воле», комментируя отставку Франке тому же «Forbes Украина», заметили, что он ушел из компании в связи с истечением срока его контракта, а не из-за снижения рыночной доли компании.

Сам Франке, объясняя Vласти мотивы, приведшие его в Казахстан, сказал: «Я люблю работать с людьми разной культуры. Это другая страна. Я люблю строить, внедрять новые услуги, я инженер по образованию».

Фото предоставлено департаментом по связям с общественностью Alma TV