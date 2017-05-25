20 ведущих казахстанских банков. Май 2017

Vласть изучает, как за год (с 1 мая 2016 года по 1 мая 2017 года) изменились показатели 20 ведущих казахстанских коммерческих банков.

В мае еще два банка объявили о предстоящем объединении – слияние ждет Bank RBK и Qazaq banki. Объединенный банк будет работать под брендом RBK, его крупным акционером станет бизнесмен Владимир Ким. Параметры сделки и сроки её завершения банки не объявили. Тем не менее очевидно, что объединенный банк сможет стать одним из крупнейших игроков рынка (Bank RBK сейчас занимает 10-е место по активам, их объем превышает 945 млрд. тенге, Qazaq banki на 13-м месте с 427 млрд. тенге). Учитывая объявленные планы по объединению Цеснабанка и Банка ЦентрКредит, а также потенциально возможное объединение Халык банка и Qazkom, Bank RBK и вовсе может оказаться в пятерке ведущих банков страны.

Третье официально анонсированное объединение банков (после Цеснабанк и БЦК, а также Capital Bank и Tengri Bank) вряд ли станет последним. Участники рынка говорят об активных переговорах, которые продолжаются между несколькими банками, в том числе и из первой десятки.