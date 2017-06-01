Почему бизнес в Казахстане не соблюдает права человека?

В 2016 году прокурорами в сфере труда привлечено к ответственности 2 703 лица, защищены конституционные права более 96 тыс граждан. Vласть обратилась к уполномоченному по правам человека, в министерство труда и социальной защиты населения, а также в Национальную палату предпринимателей «Атамекен», чтобы узнать, почему отечественные бизнесмены все еще пренебрегают правами человека.

Гарантиями прав и свобод человека в Казахстане является деятельность целого ряда как государственных, так и негосударственных структур. Во-первых, стоит обратить внимание на профсоюзные органы. Глава Национального центра по правам человека Серик Оспанов в этой связи подчеркивает, что принятые в последние годы новый Трудовой кодекс и закон «О профессиональных союзах» «усилили роль и ответственность профсоюзов в структуре социального партнерства, дав новые возможности по защите трудовых прав». В «Атамекене» также отмечают важность профсоюзной деятельности, но с одной оговоркой. «На предприятиях, где есть профсоюзы, работники достаточно хорошо знакомы с трудовыми правами или имеют хотя бы общее представление о них», - отметил заместитель председателя правления НПП Эльдар Жумагазиев, - «тем не менее, знать о своих правах еще не значит быть способным защитить их, а вот о возможностях защиты своих трудовых прав граждане знают немного меньше».

Во-вторых, госконтроль за соблюдением трудового законодательства всеми работодателями Казахстана осуществляют государственные инспекции труда, которые с 2013 года функционируют при местных исполнительных органах. По итогам 2016 года инспекторами на предприятиях республики выявлено 18 438 нарушений трудового законодательства, 66% из которых касались трудовых отношений. Еще в почти 400 предприятий инспекторами был нанесен «предупредительно-профилактический» визит, сообщил председатель комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов. Татьяна Зинович, заместитель директора Центра исследования правовой политики, не склонна переоценивать эффективность госинспекций. «Ограниченные институциональные возможности трудовых и экологических инспекций не позволяют осуществить качественное и полное пресечение и профилактику нарушений прав работников, потребителей и местных сообществ, на которых негативно воздействует бизнес», - считает она.

В-третьих, надзорные и судебные органы также играют важную роль в гарантировании соблюдения трудового законодательства. Прокуратура следит за точным и единообразным применением законов, за законностью досудебного производства и оперативно-розыскной деятельности, а суды непосредственно обеспечивают защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Генеральной прокуратурой, в частности, организован еженедельный мониторинг задолженности по заработной плате, который позволяет ведомству «оперативно реагировать на сообщения о нарушении трудовых прав граждан». Так, только за прошлый год задолженность по зарплате на сумму 6 млрд тенге была погашена перед 68,8 тыс работников. На начало 2017 года работодателями оставались невыплаченными еще 1,2 млрд тенге - большая часть этой суммы приходится на бездействующие предприятия.

К несудебным органам защиты трудовых прав казахстанцев можно отнести, в первую очередь, Уполномоченного по правам человека. «За последние 5 лет в адрес Уполномоченного поступило 401 обращение о нарушениях трудовых прав, в частности, на выплату в установленный срок и в полном объеме заработной платы, отпускных сумм, перечисления социальных отчислений, ненадлежащего оформления трудовых отношений, обеспечение безопасных условий труда, соблюдение режима рабочего времени, общей продолжительности допустимых сверхурочных работ, несогласия с увольнением», - сообщил Vласти глава Национального центра по правам человека. После обработки обращения руководителям ответственных госорганов от имени омбудсмена направляются соответствующие рекомендации. В результате этой совместной работы «находят свое решение отдельные поступившие обращения», отмечает Оспанов. Он также добавил, что при Уполномоченном функционирует рабочая группа по мониторингу в социальной и трудовой сферах.

Кроме этого, министерство рапортует о целом ряде предпринимаемых мер «по развитию системы социального партнерства». В первую очередь, ведомство надеется охватить как можно больше предприятий системой коллективно-договорных отношений. На начало 2017 года эта система действовала в 33,5% действующих предприятий. Во-вторых, государство пытается мотивировать работодателей и ввело возможность добровольного декларирования деятельности на соответствие требованиям трудового законодательства - «сертификат доверия» получили уже 90 отечественных компаний. В-третьих, на предприятиях республики создано более 11 тыс производственных советов по безопасности и охране труда. В-четвертых, к началу прошлого года аттестацию по условиям труда прошли 1852 предприятия, было внедрено почти полторы тысячи международных и национальных стандартов по безопасности труда. «В целом наблюдается положительная динамика в области государственного контроля за соблюдением трудового законодательства», - считает глава комитета труда, социальной защиты и миграции.

Несовпадение интересов

В Национальном центре по правам человека на вопрос, почему казахстанские бизнесмены в некоторых случаях пренебрегают требованиями трудового законодательства, ответили следующим образом: «Нередко предприятия сосредотачивают свое внимание на производстве и в меньшей мере - на обеспечении социальных, трудовых прав работников. Кроме того, следует отметить недостаточную правовую грамотность как работодателей, так и работников», - подчеркнул Оспанов. Зинович с последним аргументом омбудсмена согласна: «Сейчас работник и работодатель оставлены один на один с законодательством, которое стремительно и стихийно меняется ежегодно. Люди просто не успевают за сменой правовых норм». Единственным возможным решением проблемы она видит широкую информационную кампанию - людям необходимы «простые и адаптированные материалы о трудовых правах», которые были бы доступны в социальных сетях, интернет-изданиях и на видеопорталах.

В профильном министерстве об уровне правовой грамотности казахстанцев открыто предпочли не высказываться, но заметили, что в 2016 году госинспекторы обучили основам трудового законодательства 119 тыс человек на 4 490 предприятиях республики. Вместе с тем, Сарбасов подробно рассказал о причинах несвоевременной выплаты заработной платы. По его словам, в основе этой проблемы лежат «отсутствие заказов, трудности со сбытом продукции, дебиторская задолженность за выполненные работы, недостаток оборотных средств и несвоевременное финансирование». Чиновник также отметил, что работодатели не заключают с работниками трудовые договора, чтобы уклониться от предоставления гарантий и компенсации после прекращения трудовых отношений.

В национальной палате предпринимателей тоже признают, что около 80% работающих казахстанцев в своей трудовой практике хотя бы раз сталкивались с какими-либо нарушениями своих прав как работника. В «Атамекене», как и в Национальном центре по правам человека, обратили внимание на разницу в интересах работника и работодателя, что якобы и делает возможным их столкновение на любой стадии трудовых правоотношений. Кроме этого, «к причинам конфликтов в сфере трудовых отношений можно отнести различное понимание, а в некоторых случаях и вовсе непонимание трудового законодательства, слабое знание норм трудового права», считает Жумагазиев. Это, по его словам, характерно как для работодателей, так и для работников.

В НПП признают, что «нередки случаи, когда работодатель, прекрасно зная трудовое законодательство, тем не менее, идет на его осознанное нарушение». Заместитель предправления «Атамекена» не стал объяснять, почему это происходит, но поспешил заметить, что «бизнес понимает ответственность в необходимости соблюдения прав человека и последствия его игнорирования». Палатой, например, уже обучено 2 тыс работодателей в рамках комплексного плана экспертного разъяснения положений нового Трудового кодекса.

Жумагазиев также подчеркнул, что к предпринимателям в республике госорганами предъявляется более 28 тыс требований (в их числе и требования по соблюдению трудового законодательства, разумеется). Такое невероятное количество требований «так или иначе может создавать предпосылки для проявления коррупции, возникновения трудностей и административных барьеров для ведения бизнеса», отмечает представитель «Атамекена».

«Бизнес работает по привычным законам рынка, которые долгое время были направлены лишь на извлечение прибыли», - объясняет Зинович невнимание предпринимателей к правам человека в Казахстане. Но эксперт настроена оптимистично и отмечает, что в последнее время в стране «набирают обороты новые тренды ответственного ведения бизнеса» - например, корпоративно-социальная ответственность. Другое дело, говорит она, что у государства до сих пор нет четкой стратегии по развитию в Казахстане социально-ориентированного бизнеса. «Сейчас все развитые страны принимают Национальные планы действий в области бизнеса и прав человека, которые предусматривают комплекс мер направленных на реализацию Руководящих принципов ООН в области бизнеса и прав человека. Такие планы включают обязательства государства по защите прав человека путем помощи национальным компаниям в понимании и соблюдении прав человека», - поясняет Зинович.

Представитель Центра исследования правовой политики убеждена, что лишь «наличие выгод» может побудить бизнес не нарушать права человека - обязательность регламентации использования в системе менеджмента специальных государственных стандартов, по ее мнению, не принесет позитивных результатов. «Излишние репрессии в этом вопросе могут принести больше вреда, чем пользы», - резюмирует она.