Как казахстанский стартап покоряет рынок США. Разговор с Алексеем Ли и Ларисой Пак, Pinemelon

Власть продолжает второй сезон подкаста Власть финтеха, чтобы разобраться, как финтех изменил жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане.

Как казахстанская технологическая компания расширила свою географию и внедрила свой сервис на рынке США? Как привлечь большие инвестиции от американских инвесторов и есть ли у компании шансы в будущем стать первым казахстанским единорогом? Об этом мы говорим с основателями стартапа Pinemelon Алексеем Ли и Ларисой Пак.

Партнер второго сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии – Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста – Вячеслав Абрамов, редактор – Владислав Сон, продюсер – Снежана Цой, звукорежиссер – Данияр Мусиров.