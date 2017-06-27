20 ведущих казахстанских банков. Июнь 2017

Vласть изучает, как за год (с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года) изменились показатели 20 ведущих казахстанских коммерческих банков.

В июне главные новости продолжали приходить от двух банков-лидеров рынка. Бизнесмен Кенес Ракишев консолидировал свыше 86% доли в Qazkom (из числа акционеров вышел и основатель банка Нуржан Субханбердин) и вместе с фондом «Самрук-Казына» окончательно договорился о продажи акций фининститута ключевому конкуренту – Халык банку.

Согласно сообщению банков, сделка будет завершена в третьем квартале и в последствии банки продолжат работу как отдельные финансовые институты. Однако, очевидно, что этот план может быть пересмотрен уже после завершения сделки.

Завершая покупку Qazkom, Халык банк в июне подписал соглашение о продаже 60%-ной доли в дочернем Altyn bank. Покупателем, как было уже известно ранее, стал китайский Citic bank. Таким образом, Халык банк оставался владельцем Altyn Bank чуть больше двух лет. Ожиданий рынка о том, что банк будет развиваться в каком-то конкретном сегменте, например, private banking, не оправдались. Altyn bank оставался универсальным банком, в прошлом году запустил систему онлайн-банкинга и выбрал стратегию отказа от физических отделений, однако уникальных решений рынку не предложил.