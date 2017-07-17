«Бизнес-план»: Куаныш Шонбай, управляющий Rumi Group

Ресторатор о том, на что стоит тратить заработанные деньги
Vласть продолжает спецпроект «Бизнес-план». Каждую неделю мы знакомим своих читателей с людьми, которые создали и развивают казахстанский бизнес. В видео-интервью Vласти бизнесмены рассказывают в деталях, как решают рабочие вопросы, чем гордятся и о чем сожалеют. Проект продолжает Куаныш Шонбай, управляющий Rumi Group.
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