Казахстанские банки в третьем квартале: концентрация крупнейших игроков продолжает расти

По итогам третьего квартала доля активов банковского сектора в ВВП составила 42,1% (против 42,4% по итогам 2-го квартала 2018 года), доля ссудного портфеля в ВВП – 22,7% (против 23,6%), доля вкладов клиентов в ВВП – 28,6% (против 29,5%). В третьем квартале отозваны лицензии и переданы в суд дела о ликвидации трех банков: Банка Астаны, Qazaq Banki, Эксимбанка. Также в рамках объединения Казкоммерцбанка и Народного банка была осуществлена юридическая процедура сдачи банковской лицензии Казкоммерцбанка.

Концентрация пяти крупнейших банков продолжает расти. За июль-сентябрь их доля в активах БВУ выросла с 56,1% до 62,4%; в совокупном ссудном портфеле с 55,3% до 62,4%; в совокупных вкладах клиентов с 59,1% до 64,3%.

Активы банков второго уровня по состоянию на 1 октября 2018 года составили 24 538,9 млрд. тенге (на начало 2018 года – 24 157,9 млрд. тенге), увеличившись за три месяца на 283,4 млрд. тенге или 1,2%.

В структуре совокупных активов наибольшую долю (49,7%) занимает ссудный портфель (основной долг) в сумме 13 194,1 млрд. тенге (на начало 2018 года – 13 590,5 млрд. тенге), вместе с тем за 3-й квартал его удельный вес снизился еще на 2% (или на 288 млрд. тенге). Основной причиной послужило уменьшение кредитного портфеля АО «Цеснабанк» на 360,9 млрд. тенге. Несмотря на это, у нескольких банков все-таки наблюдался рост. Так, из первой десятки: АО «АТФБанк» увеличил свои требования к клиентам почти на 116,5 млрд. тенге; что касается, банков, не попавших в топ-10, то здесь заметно отличились такие дочерние банки, как ДБ АО «Банк Хоум кредит» с ростом кредитного портфеля в 26,4 млрд.тенге и ДБ АО «Альфа Банк» в 18,3 млрд.тенге.

Займы юридическим лицам, выданные банками второго уровня, на 1 октября 2018 года составили 3663,9 млрд. тенге с долей 27,8% от ссудного портфеля, упав за квартал на 518 млрд. тенге (снизив долю на 3,2%).