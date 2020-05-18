Как экономить на IT-продуктах во время кризиса

Казахстанские предприниматели после выхода из карантина и возвращения к полноценной работе скорее всего займутся поиском способов сократить расходы и сэкономить на самых разных решениях. IT-продукты, забирающие значительную часть бюджета, кажутся тем направлением, где сокращения невозможны, но конечно это не так.

Более тысячи компаний и 150 госучреждений в Казахстане используют продукт 1С:Фреш (1С Предприятие через интернет), что позволяет им экономить на продуктах для бухгалтерии и снижатьт время на обновление. Решение внедряется с апреля 2018 года.

Сервис обеспечивает доступ через Интернет к прикладным решениям на платформе «1С:Предприятие», используя облачные технологии.

«1С:Фреш позволяет экономить на продуктах фирмы 1С, так как обновление происходит автоматически, что экономит примерно 10 рабочих часов в год», - отмечает Андрей Сапа, представитель компании «1С-Сапа», дистрибьютора 1С в Казахстане.

При этом, отмечает он, продукт позволяет значительно экономить на различных тратах. По его информации, стоимость расходов на использование 1С:Бухгалтерии для пяти пользователей может составлять, учитывая различные затраты, более 287 тысяч тенге. Пользователю может также понадобиться докупать дополнительные продукты, а также обдумать покупку и обслуживание собственного сервера.

1С:Фреш позволяет сэкономить более половины этих расходов. Как рассказывает Андрей Сапа, в расширенный пакет включены сразу три программных продукта, он предусмотрен для пяти пользователей, работающих одновременно.

Начать работу для новой организации можно сразу, а для пользователей, которые уже ведут работу в программах 1С переход займет несколько часов.

Преимущество облачных решений очевидно – вы работаете не только в офисе и за стационарным компьютером, но и в любом месте – из дома, коворкинга, кафе, находясь в отпуске. При этом сервис доступен с компьютера, планшета или телефона.

Другим преимуществом является сохранность данных, за которые отвечает фирма 1С. Сервер расположен в современном дата-центре на территории Казахстана и имеет уровень доступности 99,998%. Все данные хранятся на территории Республики Казахстан, согласно закону о хранении данных.

Удобство продукта отмечает и представитель столичной бухгалтерской фирмы «Best Consulting Company» Бибигуль Хамзина.

«Большинство пользователей сейчас при покупке программного обеспечения, делают выбор в пользу «1С:Бухгалтерии», при этом, современные технологии позволяют отказаться от покупки «коробочного продукта 1С», экономя при этом значительные средства. Необходимая техническая поддержка в рамках договора осуществляемая специалистами фирмы «1С», также ведёт к сокращению расходов предприятия в наше непростое время», - отмечает она.

Актуальность продукта только выросла этой весной после того, как Казахстан, как и весь мир, перешел на удаленную работу. «Доступ ко всем данным через 1С:Фреш позволил не беспокоиться о продолжении бесперебойной работы», отмечает Хамзина.

У сети магазинов «Алимпиев» - 16 точек в Алматы и компания долго добивалась автоматизации бухгалтерии всех филиалов, рассказывает главный бухгалтер фирмы Елена Синкина. По ее словам, компании «пришлось искать и покупать программы и сервера, ждать доработку и настройку удаленных распределительных баз». «Сопровождение такой системы учета было нерентабельным», - отмечает Синкина.

Переход на 1С:Фреш позволил компании решить эту проблему. «Для перехода в новый сервис понадобилось только перенести базу. Теперь ведём учет по производству и торговле в 16 точках в одном сервисе. К тому же я могу быстро сформировать нужный отчет для директора», - говорит Елена Синкина.

Продукт подходит стартапам, компаниям без 1С или использующим 1С без доработок или с небольшими доработками.

Не подойдет 1С:Фреш только двум типам компаний – тем, у которых доступа к интернету и тем, которые используют 1С с доработками, меняющими структуру данных.

В последние несколько лет облачные технологии стали настоящим прорывом в сфере хранения информации и работы с данными. Очевидно, что переход на них и в бухгалтерии – это выбор, который большинство предпринимателей сделают уже в ближайшее время. Тогда возможные будущие кризисы бизнесу пройти будет легче: ему точно не придется переживать за доступ к бухгалтерии, а также о растущих расходах на IT-решения для бухгалтерии.

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