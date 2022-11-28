Из печатного издания в крупную IT-компанию. Разговор с Дмитрием Ботановым, Kolesa Group

Власть продолжает второй сезон подкаста Власть финтеха, чтобы разобраться, как финтех изменил жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане.

Как печатное издание превратилось в крупную технологическую компанию? Как ее продукты занимают новые ниши на рынке и находят свою аудиторию за рубежом? Об этом в седьмом выпуске Власть говорит с Дмитрием Ботановым, операционным директором Kolesa Group.

Партнер второго сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии – Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста – Вячеслав Абрамов, редактор – Владислав Сон, продюсер – Снежана Цой, звукорежиссер – Данияр Мусиров.