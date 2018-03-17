Накануне в Алматы, в магазине «Меломан Grand», презентовали книгу Геннадия Бендицкого «Беспредел», в которую вошли лучшие расследования журналиста. При этом инициаторы издания не хотели бы, чтобы книга воспринималась исключительно как сборник материалов: она, по словам издателя Досыма Сатпаева, является своего рода «альтернативной историей Казахстана».

«На фоне событий в ЮКО, истории с мальчиком, название книги «Беспредел» выглядит весьма актуальным. Беспредел продолжается», - сказал Сатпаев.

Помимо этого, «Беспредел» рекомендуют и в качестве практического пособия в самом, пожалуй, важном жанре журналистики – расследовании. «Это реальная история современного Казахстана. Это история страны глазами известного журналиста. Мы хотели бы, чтобы ее воспринимали также как учебное пособие для начинающих журналистов. Я сам не журналист, но давно связан с журналистикой, у меня много друзей журналистов. И сейчас, к сожалению, мы наблюдаем деградацию этой профессии. Меньше становится профессионалов, больше фейковых журналистов, имеет место гонка за дешевыми новостями, нежелание «копать» глубже, искать правду, конъюнктура, госзаказ. Поэтому, читайте ее вдумчиво, не спеша. Наверняка вы найдете много параллелей с нашими днями», - сказал Сатпаев, посетовав, что беспредел как таковой – это не только наша история, но, судя по всему, наше настоящее и ближайшее будущее.

«К сожалению, беспредел, это тема для страны долгосрочная. Но чем больше в нашей стране будет таких людей, как Геннадий Бендицкий, тем больше у нас будет возможностей уменьшить этот беспредел, сделать нашу страну более цивилизованной. Где не будут скрывать правду, где чиновники будут более ответственны, где коррупционеров можно будет выводить на чистую воду и никто не будет их защищать. А граждане Казахстана, напротив, смогут найти защиту. В том числе от недобросовестных журналистов», - добавил Сатпаев.

Матери Бендицкого, скончавшегося в этом году на свой день рождения, говорить было трудно – едва взяв слово, она чуть не заплакала. «Спасибо, что пришли. Спасибо, что вы это сделали. Больше ничего не могу сказать», - сказала она.

Коллегам журналиста-расследователя тоже было непросто говорить, презентация вполне уместно стала также и днем памяти. Например, коллега Бендицкого Вадим Борейко, редактировавший книгу, вспомнил, как в ночь перед получением сигнального экземпляра ему приснился сон. «Мы когда с Маратом поехали за сигнальным экземпляром, Гена в ту ночь мне приснился. Живой и молодой. Я опешил. Держу в руках эту книгу, говорю: Гена, а что ты тут делаешь, мы же тебя похоронили? А он отвечает: ты неправильно понимаешь, меня спрятал мой отец, потому что так надо, это нужно для работы. Вы похоронили другого человека. Я проснулся, и понял, что он знает, что мы выпустили эту книгу», - сказал Борейко.

Выпуск книги, в свою очередь, был непростой задачей: материала, причем хорошего, было очень много, и перед составителями встал непростой вопрос – какие статьи оставить, а какие убрать?

«Когда случилось это (смерть – V) с Геной, мы подняли все материалы, начали перечитывать. И Вадим Борейко предложил ее (книгу – V) систематизировать, потому что вдруг книга слишком толстая получилась бы, как это на продажах бы сказалось? Изначально получился миллион знаков. Я начал перечитывать, и понял, что не могу ничего убрать из этой книги. Потому что, какую бы тему Гена не брал, он выкладывался по максимуму. И это было видно даже спустя много лет, когда ты читал совершенно другими глазами, находясь вне контекста. Но все равно его тексты остались очень актуальными, потому что все это происходит с нами прямо сейчас. К большому сожалению, ничего не изменилось. Все типажи, все истории Гены, к сожалению, все они остались. Они повторяются, и даже может на еще более жестком уровне», - сказал журналист и друг Бендицкого Марат Асипов.

По словам супруги Бендицого Анны Устиновой, журналист хотел издать книгу еще при жизни. Главная проблема (или вызов), который перед ним стоял – систематизировать огромное количество материалов. «У Гены собиралось много материалов. Он не задумывался о смерти или старости. Но материалов было столько, что он купит домик в горах и будет писать. Но как? Ведь у меня, говорил он, весь балкон завален материалами о наркотиках. А Хоргос? Его ведь тоже надо в отдельную книгу. А материалы по Рахату Алиеву? Это еще один том. И это всего три темы. А ведь их много: сколько материалов по авиации, по упавшим самолетам, по подготовке военных. Материалов огромное количество. Материалы выстраданы. И они подтверждены не просто документами, а сердцем. Каждую историю он переживал как свою», - сказала Устинова.

Сборник «Беспредел» уже поступил в продажу в «Меломане», тираж книги – одна тысяча копий. Досым Сатпаев, чей фонд занимался изданием «Беспредела», на презентации, среди прочего, подчеркнул, что они готовы предоставить экземпляры библиотекам университетов, в которых есть факультеты журналистики.

В материале использовано фото с сайта Sxodim.com