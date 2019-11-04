Цифровизация для потребителей

Цифровые технологии постепенно приходят в каждый дом и потребителям уже не нужно передавать показания или проверять качество воды. За них это делают коммунальные предприятия, внедряя «умные счетчики» или закупая роботов, способных проверить малейшую трещину в трубе.

Уже третий год подряд в новостройках столицы устанавливают приборы учета с дистанционной передачей данных. Эта норма заложена в законе, рассказывает руководитель аналитической группы ГКП «Астана су арнасы» Данияр Омаров. Если раньше контролер должен был стучать в каждую квартиру, то сегодня в компании в режиме онлайн видят ежесуточное потребление воды в каждой квартире. Потребителя больше не беспокоят с проверкой – система видит все.

«С 2017 года начали вводиться новые приборы учета. По городу устанавливаются базовые станции, на сегодня их количество порядка 15-17. Они в радиусе пяти километров, снимают показания со всех приборов учета, которые там стоят. И передают к нам напрямую ежедневно», - говорит Омаров.

В «Астана су арнасы» сейчас насчитывается порядка 290 тысяч лицевых счетов потребителей, умными приборами учета оснащены около 25 тысяч квартир, еще с 40 тысяч квартир контролеры считывают показания посредством терминалов по специальным частотам. Это так называемые счетчики с дистанционной передачей, когда показания можно снять, просто подойдя к дому со специальным терминалом.

Сами жители, признают в компании, неохотно ставят «умные счетчики», поскольку, если пара обычных счетчиков на горячую и холодную воду стоят около 8-10 тысяч тенге, то такие – около 70 тысяч.

«По законодательству в старых домах житель может сам за свой счет установить подобные приборы учета, либо по инвестпрограмме, которую «Астана су арнасы» каждые пять лет защищает в департаменте по регулированию естественных монополий. Но это сильно повлияет на наше тарифообразование, поэтому нам вряд ли пропустят установку радиомодульных счетчиков в старые квартиры», - говорит Омаров.

Фото с сайта акимата столицы

Вместе с тем в компании сегодня разрабатывают мобильное приложение, по которому потребители, у которых установлены умные счетчики, смогут сами отслеживать потребление воды. А те, у кого приборы старые – смогут передавать показания в режиме онлайн.

Технологии используют и в службе диагностики компании. Сейчас они делят город на 51 сектор и выявляют, в каком районе чаще всего происходят аварии. Затем в самом проблемном секторе будут в онлайн-режиме отслеживать утечки и, если пилот покажет свою эффективность, в следующем году он будет масштабирован на всю столицу.

«На следующей неделе мы реализуем программу, благодаря которой будем в онлайн-режиме выявлять аварии. То есть, мы уже не будем ждать, когда люди позвонят и скажут: «У нас бежит вода». Мы все будем видеть в онлайн. По всем сетям будут установлены датчики, у нас есть оборудование, позволяющее запустить это. И если пилот пойдет и покажет себя с хорошей стороны, со временем будет охвачен весь город», - заверяет начальник службы диагностики сетей ГКП «Астана су арнасы» Диас Карабалин.

Фото с сайта акимата столицы

Внедряют умные технологии и в сетях канализации. Для этого компания закупила две немецких «Телеинспекции», единственные в Казахстане роботы, которые автоматически проверяют инженерные коммуникации.

По словам Карабалина, при прокладке новых канализационных сетей или ремонте старых, компания проводит их осмотр с помощью робота. «Перед тем, как запустить сети, мы запускаем робота, а там может быть полная труба грязи. Поэтому мы сначала смотрим, да, она чистая, все можно запускать. Запускают, промывают, берут биохиманализ и все», - рассказывает он.

Фото компании "Астана Су Арнасы"

Умные технологии используют не только в сфере водоснабжения и водоотведения. В городе постепенно начали устанавливать и «умные люки». По статистике, в столице насчитывается порядка 100 тысяч люков и нередко они оказываются открытыми. Решение этой проблемы очевидно – внедрить «умные люки», которые уже используются в микрорайоне «Молодежный». На крышки люков устанавливают специальные IoT-датчики, которые фиксируют состояние: открыт люк или закрыт, а также его геолокацию. Если люк попытаются украсть, то датчик уведомит об изменении его местоположения, если датчик попытаются сломать или вырвать, система также сообщит об этом оператору. При аварийных ситуациях коммунальные службы смогут открывать люки и уведомлять об этом оператора системы. В итоге диспетчеры могут контролировать в онлайн-режиме все люки города и координировать работу аварийных служб.

В преддверии запуска газопровода «Сарыарка» в городе продумывают и установку «умных» газовых счетчиков. В прошлом году «КазТрансГаз» совместно с компанией Beeline запустили пилотный проект по установке таких счетчиков в Костанае: там установлены 100 первых приборов учета в частном секторе.

Фото Радмира Фахрутдинова для Forbes.kz

«Следуя интересам потребителей, «КазТрансГаз» в своей работе старается обеспечить удобство и безопасность, проводя политику энергосбережения и энергоэффективности. Этого легче достичь, используя «умные» счетчики. Теперь в городах, где будут установлены приборы с дистанционным снятием показаний, контролерам не нужно будет ходить по домовладениям. Ведь не только граждане становились жертвами мошенников, которые выдавали себя за газовщиков, но и наши контролеры нередко подвергались опасности. Разумное потребление газа с высокоточными приборами замера выгодно и гражданам, и государству. Это - экономия средств, сведение к минимуму вероятных утечек, и самое главное, совершенствование сервиса по предоставлению подачи газа», - объясняет генеральный директор АО «КазТрансГаз» Рустам Сулейманов.

Умные счетчики позволяют проще отслеживать начисления и расходы газа, они фиксируются электронной системой, которая исключает человеческий фактор. Работа «умных» счетчиков основана на технологии передачи данных NB-IoT (NarrowBand Internet of Things).

Для трансляции сигнала NB-IoT использует сети сотовой связи. За счет особенностей этой радиотехнологии достигается низкое энергопотребление счетчиков, которое позволяет продлить срок службы аккумулятора приборов до 10 лет. Как пояснили в компании, технология также поддерживает высокую степень безопасности соединения между устройствами и базовой станцией. Данный стандарт лицензируемый и защищенный в отличие от аналогичных технологий, которые работают в нелицензируемом спектре частот.

Как и в случае с микрорайоном «Молодежный» в столице, где реализуется пилотная программа по использованию умных технологий, коммунальные службы не только в столице, но и в регионах сейчас тестируют, как использование новых решений влияет на стоимость услуг или уровень сервиса. В большинстве случаев выводы вполне очевидны заранее – умные приборы учета или специальные решения позволяют экономить средства и время потребителей и поставщиков услуг.

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