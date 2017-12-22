Фильм: «5 причин не влюбиться в казаха»

В битву за рождественский-новогодний бокс-офис включается очередное детище режиссера Аскара Узабаева и продюсера и актрисы Асель Садвакасовой (выступающей тут в качестве исполнительницы главной роли). Очередная манипуляция на тему «казахстанской свадьбы» оказывается на удивление несмешной комедией и настолько же несерьезной драмой. Одна из самых слабых картин в портфолио обоих киноделов.

Жанр: комедия, драма

Хронометраж: 90 минут

Выход в прокат: 27 декабря

Режиссер: Аскар Узабаев

Актеры: Асель Садвакасова, Нуржан Садыбеков, Морган Сеги

Отучившаяся во Франции алма-атинка Динара (Садвакасова) летит на родину в компании с симпатичным французом Жюлем (Сеги), питающим самые серьезные намерения. Намеревается французский гражданин сделать предложение своей дорогой Динаре в кругу ее семьи. Та, томно прикрывая веки, ждет нужной развязки – ничего, при этом, не делая, чтобы предотвратить предстоящую семейную бурю. Казалось бы, Динаре должно быть ясно, что перед явлением знойного иностранца в качестве потенциального зятя надо, как минимум, провести некую подготовительную работу с ближайшей, очень традиционной, родней…

Но нет: Динара полагается на случай, - и вот в итоге ей предстоит выдержать бурное объяснение с консервативным папой, отправку импортного жениха восвояси и бегство из отчего дома. Свои неприятности героиня обмывает струями шампанского и красного вина, и в состоянии невменоза зовет на помощь таксиста (Садыбеков), который её пару раз подвозил. С таксистом отношения складываются сложные – они с героиней бесконечно друг другу хамят, но зрителю это подается, конечно же, как эдакий жесткий флирт. В надежде переубедить упертого папашу Динара разрабатывает откровенно идиотский план: таксист, попутно подрабатывающий актером в какой-то неведомой труппе, должен изобразить нового ухажера девицы, «настоящего казаха», и дискредитировать перед родителем казахских мужчин как биологический вид. С этой отправной точки фильм начинает вяло двигаться к развязке – с эталонными ходами типа перехода ненависти в любовь, отставки элегантного иностранца в пользу «нашего, родного», и воссоединения трепетных влюбленных в аэропорту.

Завязка кажется довольно многообещающей – даже при очевидной слабости основной сюжетной конструкции (ну, какой вменяемый взрослый человек станет делать выводы о целой нации, тем более своей собственной, на одном примере?!), но отработана на удивление дурно. Идея подать национальные недостатки в комическом ключе работала всегда и в хороших фильмах является поводом для острой социальной сатиры. Если подана талантливо, бережно и с умом.

Здесь не тот случай.

Против идеи работает все. Во-первых, персонажи, прописанные сценаристами (тут целых три, включая режиссера), как на подбор неприятны. Таксист Дархан балансирует на грани женоненавистничества, угрызается совестью не по делу (взялся играть неприятного жениха, - будь профессионалом и работай, ты с клиентки деньги берешь!), а играющий его актер Садыбеков отчего-то выбрал только два режима исполнения: он либо разговаривает томно-придушенным голосом, видимо, призванным транслировать загадочную чувственность, либо орет. В фильме, где у него только одна сцена, в которой он блистает – выступление в амплуа быковатого мажорика, - и в котором артист впервые играет главную роль, такой подход просто самоубийствен. Так что, когда его герою раза три повторяют, что он «плохой актер», сложно не согласиться.

Отчего актриса Садвакасова, в хороших комедиях по-настоящему приятная для глаза, согласилась играть Динару – вообще вопрос сложный. Ее персонаж постоянно грубит всем кругом – от незнакомого таксиста до лучших подруг, придумывает нелепые планы, потом истерикует, когда план выполняется безупречно, и вообще производит впечатление человека не очень психически здорового.

Про сонм актеров второго плана сказать нечего: играют, что дали. Дали мало, либо ничего.

Украшением фильма в плане актерства является арт-менеджер Морган Сеги, для которого картина является дебютом, - и это комплимент ему, но не картине.

Впрочем, обвинить каст во всем не удастся: пара неудачных актерских выборов неспособна развалить картину. Разваливает ее отсутствие вменяемого сценария. Вместо того, чтобы вволю порезвиться на такой плодородной почве, как недостатки современного казахского мужчины, создатели фильма выдали унылую мелодраму с сусально-натужными попытками сыграть на дурно истолкованном патриотизме аудитории и сорвать аплодисмент в зале: фраза «Потому что я казах, а все казахи – идеальны», сказанная без всякой иронии, звучит ужасно. Фильм, где реально смешные моменты почти отсутствуют еще на стадии задумки, а те редкие гэги, которые были, скверно отыграны, - комедией не является. Но не является он и мелодрамой, как бы громко и неуместно не звучала трагическая партитура саундтрека. С музыкой тут вообще интересно: она сама по себе приятна на слух, но используется странно – там, где герой, грубо говоря, прикорнул, вдруг звучит, с нарастающей громкостью, трагический запил струнных и похоронный гром клавиш. До такого надуманного драматизма даже поразивший рецензента своей зашкаливающей серьезностью предыдущий фильм Узабаева «Ninety One» не опускался.

Не является фильм мелодрамой, потому что этот жанр не терпит откровенной идиотичности сюжета. Это для комедий.

Остается еще один аспект: смысловая нагрузка картины, ее послание зрителю. И тут снова получается неловко. Что хочет сказать «Пять причин…» своей аудитории? Попробуем разобраться.

Во-первых, мы живем в эпоху новой активизации феминизма. Борьба женщин за свои права выходит на очередной виток, и на этот раз это напрямую касается кино, от падения Харви Вайнштейна до подъема женщин-режиссеров. Кино, будучи наиболее прогрессивным видом искусства, обязано отражать перемены в общественном сознании максимально оперативно – и голливудское, например, отражает. Наше кино продолжает транслировать стремительно устаревающие взгляды. И сам режиссер Узабаев, как и подавляющее большинство его коллег, в феминизм, очевидно, не верит и концепт не понимает. Из фильма в фильм – а надо отдать должное, большинство его фильмов легко пройдут тест Бекдел, женщины у него получают достаточно экранного времени и реплик, - он пытается говорить о роли женщины в социуме, и каждый раз получается что-то не то. Героиня Садвакасовой в начале фильма разражается довольно смелым по меркам отечественного кино монологом о роли женщины в казахстанском обществе, но подается это в такой агрессивно-неубедительной форме, что начинаешь чувствовать подвох. А последующие слова и действия Динары и вовсе подрывают значение этих слов – тут феминистическая сторона персонажа делает ее чуть ли не антагонистом. Плюс в фильме чуть что звучит «Объясни по-человечески, а не по-женски!» или «Сейчас к вам от меня подойдет чудовище… Нет, не жена!». Над этим предлагается смеяться.

Во-вторых, фильм не справляется с попыткой высмеять несовершенство казахстанского мужчины – шутки получаются беззубыми, весь откровенный негатив обращается вдруг в достоинства, а в финале героиня вдруг бросает своего прогрессивного француза ради таксующего актера и вовсе просто потому, что он свой, казах. В этом чувствуется и некая хитроумная ксенофобия, и апология недостатков мужской части аудитории. А, будем честны, по ним давно уже надо пройтись сатирой. В конце концов, гляньте на представленность женщин во власти все последние лет тридцать – и мы увидим, что страну довели до нынешнего состояния именно что мужчины.

Самое смешное, - и это парадоксально, - что забавные моменты фильма абсолютно непреднамеренны. Сидит героиня напротив героя и вслух мучается вопросом, какой еще мужской недостаток придумать. При этом ровно напротив нее сидит герой и с тошнотворным шумом, причмокиваниями и чавканием поедает плов. Да открой глаза, Динара, - вот же он, недостаток, хватай! Или вот наш таксист отчитывает героиню за то, что она выбросила его визитку, которую он же ей и навязал, подробно расписывая, во сколько ему эти визитки обошлись. Ну вот же он, изъян, - такая скаредная мелочность ведь и правда отталкивает? Но нет, фильм лениво перебирает устоявшиеся штампы – хвастовство, лень, непунктуальность, и прохаживается по ним со снисходительной нежностью любящей матери избалованного ребенка.

В фильме, однако, имеется и ряд откровенно удачных моментов – хоровое исполнение кавера классической песни «Дударай», например, звучит и свежо, и забавно. Но этих моментов слишком мало, чтобы искупить недостатки фильма, который как минимум на стадии задумки имел большой потенциал. По сравнению с другими казахстанскими картинами, «Пять причин…» не выглядит совсем уж бледно, - но ведь и требования к автору другие. Узабаев является одним из самых коммерчески успешных и любимых жанровых режиссеров в стране, и обладает острым глазом, способным подмечать смешное и нелепое, и умело транслировать их на экран. Почему он это делает все реже в последних картинах, - вопрос любопытный. Может, это как-то связано с тем, что нельзя выдавать по две картины в год, не теряя при таком впечатляющем количестве необходимое качество?

И да, эксплуатирование свадебно-семейной тематики в отечественных комедиях уже переросло в паразитирование. Отложите эту тему на пару лет, господа режиссеры, дайте ей отдышаться. Заездили вы ее.