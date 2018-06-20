Голодный поход атамана Дутова

Возможно, Дутов прожил бы обычную жизнь казачьего офицера, если бы не революция. После февраля 1918 года он стал председателем Всероссийского союза казачьего войска, в апреле того же года возглавил съезд казаков России в Петрограде. Дутов часто присутствовал на заседаниях Временного правительства и входил в его различные комитеты. Но отношения между Керенским и казаками испортились: Керенский объявил Корнилова и атамана Каледина изменниками и мятежниками, Дутов с этим не согласился. В сентябре его выбрали войсковым атаманом Оренбургского казачьего войска и председателем войскового правительства.

Сразу после октябрьской революции, 8 ноября 1917 года Дутов издал приказ о непризнании захвата власти большевиками в Петрограде, и в Оренбурге ввели военное положение, арестовав местных большевиков.

«Впредь до восстановления полномочий Временного правительства и телеграфной связи принимаю на себя всю полноту исполнительной государственной власти», — заявил атаман.

К концу ноября под контролем Александра Дутова оказалась большая территория Южного Урала. Он занимал стратегически важный регион, перекрывавший сообщение с Туркестаном и Сибирью.

В ноябре Дутова избрали членом Учредительного Собрания от Оренбургского казачьего войска. Атаман объявил мобилизацию казаков старшего возраста, которая по сути провалилась: казаки, только что вернувшиеся с Первой мировой войны, особо не горели желанием воевать.

22 ноября оренбургские рабочие и железнодорожники обратились к Ленину за помощью, а уже 25 ноября Совет народных комиссаров призвал население к борьбе с атаманами Калединым (он выступал против большевиков в Донской области) и Дутовым. Совнарком объявил, что Южный Урал теперь на осадном положении, переговоры с противником запрещены, но таки и быть — казаки все еще могут перейти на сторону Советов. К началу 1918 года на борьбу с Дутовым большевики стянули свыше 10 000 человек во главе с Василием Блюхером, будущим маршалом Советского Союза. 23 декабря 1918 года они перешли в наступление, которое началось с северо-запада и северо-востока — от Бузулука и от Челябинска. 31 января 1918 года Блюхер разбил Дутова и взял Оренбург. Дутов отступил в город Верхнеуральск, который был центром 2-го военного округа Оренбургского войска.

Верхнеуральск – небольшой городок, в котором живут около 7 тысяч человек. Здесь атаман пытался собрать партизанский отряд из офицеров, но по воспоминаниям местного врача М. Полосина (Рукопись «Воспоминания обывателя»), дело шло туго — если молодежь вступала в отряд, то офицеры постарше «интриговали против Дутова»: снимали погоны, чтобы их не призвали на борьбу. Сам же Дутов не особенно беспокоился об этом, а вел по свидетельству Полосина праздную жизнь: «ходил в клуб, ухаживал за дамами, играл в карты, ругал Керенского и социалистов».

Большевики жестко поступали с казаками, которые остались дома и не пошли вслед за Дутовым: проводили аресты, расстрелы, реквизиции, и таким образом настроили против себя население: в степи стали возникать партизанские отряды, а в тылу у красных – восстания.

3 марта был подписан Брестский мир, по которому Россия выходила из Первой мировой войны. К началу весны 1918 года советские войска занимали все волостные центры Оренбургской губернии. В марте казакам пришлось сдать Верхнеуральск, Дутов переехал в станицу Краснинскую, но уже в апреле ему с людьми пришлось бежать оттуда в Тургайские степи, в которых поймать казаков было сложно из-за разлива рек и бездорожья.