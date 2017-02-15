Гонки за бюджетом

В понедельник в пять часов вечера правительство презентовало в мажилисе уточненный проект республиканского бюджета на 2017-2019 годы, во вторник депутаты провели одну рабочую группу и ту в закрытом для журналистов режиме. Уже в среду председатель комитета по финансам и бюджету Гульжана Карагусова в ходе пленарного заседания палаты заявила, что здесь готовы взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение. Редкий случай, когда сроки заключения не оглашаются. Но недоумение журналистов было развеяно достаточно быстро, сразу после голосования депутатов Карагусова вновь взяла слово и заявила, что заключение уже, в общем-то готово, и поправки в бюджет текущего года можно рассмотреть уже сегодня. То есть, внести законопроект последним вопросом в текущую повестку дня.

Быстро разобравшись с законопроектами, депутаты в течение сорока минут рассмотрели четыре законопроекта и приступили к обсуждению бюджета. Если лет назад парламентарии могли рассматривать уточнения в бюджет часами, задавая вопросы по каждому убранному или добавленному тенге на то или иное направление, то в последние годы время обсуждения сокращается. Вот и сегодня у мажилисменов ушел всего час на одобрение законопроекта: 15 минут – доклады министра национальной экономики Тимура Сулейменова, министра финансов Бахыта Султанова и главы Национального банка Данияра Акишева. Еще 35 минут ушло на то, чтобы задать все интересующие народных избранников и их избирателей вопросы, а их было девять, пять минут на содоклад, 10 минут – на обсуждение главного финансового документа страны. И около минуты на то, чтобы единогласно проголосовать «за».

Все вопросы, естественно, касались поручений, данных президентом в своем послании народу Казахстана и в ходе расширенного заседания правительства. Например, депутат Коэахан Жабагиев поинтересовался, каким образом правительство и, в частности, министерство финансов будет выполнять поставленную задачу в части обеспечения контроля за эффективным использованием бюджетных средств. При этом, представитель партии «Нур Отан» в мажилисе не забыл подчеркнуть, что полностью поддерживает данный законопроект и призывает коллег также поддержать. Глава Минфина Бахыт Султанов заверил, что будет проведена работа на всех этапах бюджетного планирования. Более того, будут введены новые подходы в процессе предварительного контроля, а также в процессах освоения средств. А в ближайшие 3-4 года правительство и вовсе перейдет на «методы ручного управления, в частности, при выделении больших средств из Национального фонда». Он также сообщил, что только в прошлом году за нарушения бюджетного законодательства 24 государственных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности, пятеро – к административной, а один – уволен.

Депутат Евгений Козлов свой вопрос адресовал министру здравоохранения Елжану Биртанову. Народный избранник увидел в уточненном бюджете уменьшение расходов ведомства на 8,8 млрд. тенге.

«С чем связано уменьшение расходов и не отразится ли это на объемах и качестве оказания медицинских услуг», - поинтересовался он.

Глава Минздрава уточнил, что в рамках уточнения бюджета сокращены расходы ведомства в связи со снижением курса доллара с 360 до 330 тенге, соответственно, экономией средств. И на качестве это никоим образом не отразится, пообещал министр.

Интересовались депутаты мажилиса и тем, как будет проходить цифровизация страны и развитие коммуникаций, на которые в уточненном бюджете заложен 1 359 млн. тенге. А главное, когда она завершится.

«В два этапа мы завершим (подведение интернета во все уголки страны - V), - заверил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. - В 2017-2019 годы (охватим - V) 1291 село. А остальные сёла, это порядка 4000 сёл, мы планируем (охватить - V) на втором этапе с 2020 года по 2025 годы. Ориентировочно. Это связано с тем, что на втором этапе мы рассматриваем уже не протягивать оптоволокно, а может быть, с помощью новых решений, в том числе и спутниковых, будем рассматривать этот вопрос. Это требует дополнительной проработки».

Депутат Серик Бектурганов сообщил членам своим коллегам, что в 2017 году на сферу образования дополнительно будет выделено 20 млрд. тенге, из которых – 8,2 млрд. – на языковые курсы.

«Почему стоимость трехмесячных курсов выше, тогда как максимальная в ТиПО, годовой грант в вузах дешевле тех самых краткосрочных курсов. Почему на такое важное направление, как ТиПО выделяется меньше, чем на другие направления. Почему трехмесячные курсы дороже грантов?», - так и не понял депутат.

Исполняющая обязанности министра образования Бибигуль Асылова объяснила, что в текущем году более 12,5 тысяч педагогов пройдут повышение квалификации по предметам биология, информатика, физика, химия, которые изучат на английском языке. И средняя стоимость курса на одного человека варьируется от 400 до 570 тысяч тенге, в зависимости от уровня и количества часов.

Тему модернизации рынка труда и развития новых профессий затронула депутат Снежана Имашева. Она поинтересовалась, когда министерство труда и социальной защиты начнет реформирование центров занятости населения и создаст цифровую площадку по трудоустройству, так как «в текущем бюджете мы расходов на эти цели не увидели».

Глава ведомства Тамара Дуйсенова как обычно, начала долго и многословно объяснять, что и как будет делаться, пока ее не оборвал на полуслове спикер палаты Нурлан Нигматулин: «Тамара Босымбековна, три конкретных вопроса было. Просьба, не надо долго. Три конкретных четких ответа. В какие сроки полный формат реформирования центров занятости?».

«До конца текущего года», - ответила Дуйсенова.

«Понятно. Когда начнет функционировать полный формат единой онлайн платформы по всем вакантным рабочим местам и по всем населенным пунктам?», - продолжил уточнять председатель.

«С сентября текущего года», - коротко начала отвечать министр.

«Отлично. И что касается проекта бюджета, что не нашли отражения эти расходы в законопроекте».

«При рассмотрении бюджета на 2017-2019 годы эти средства уже были предусмотрены. 85 млрд тенге из местного и республиканского бюджетов», - заключила она.

Самым объемным оказался вопрос главы фракции партии «Ак жол» в мажилисе Азата Перуашева. Его интересовало, будет ли правительство и Национальный банк требовать от банков второго уровня снизить процентные ставки для предпринимателей.

«В последнее время со ставками кредитования достаточно сложная ситуация, - признался глава Миннацэкономики Тимур Сулейменов. - …. Для нормализации и оздоровления банковского сектора, нами предпринимается ряд мер налогового характера. Мы предлагаем точечные меры, которые позволяют расчистить балансы банков, которые позволяют более правильно подойти к прощению долга. Соответственно, эти меры уже предлагаются в налоговый кодекс и в том документе, который будет представлен парламенту, мы все это довольно подробно пропишем».

Председатель Нацбанка Данияр Акишев отметил два аспекта по снижению ставок кредитования для субъектов предпринимательства. В частности, снижение ставок будет зависеть от макроэкономической стабилизации, которая «уже произошла в 2016 году. И официальная статистика показывает, что ставка с января 2016 года составляла 25% по кредитам в тенге, сейчас она снизилась до уровня 14%».

«Я думаю, что здесь вопрос связан с наличием кредитных рисков у самих предпринимателей, с наличием жизнеспособных бизнес-моделей, которые предприниматели реализуют. И, с точки зрения ликвидности мы видим, что очень большая ликвидность у банков сейчас аккумулирована, но есть проблема с качественным заемщиком», - объяснил Акишев, отметив, что в Нацбанке эту проблему знают и намерены ее решать.

Вот только решение этих вопросов, тут же добавил он, невозможно быстро.

«На это потребуется время, но, я думаю, что снижение ставок будет по мере стабилизации инфляции, по мере стабилизации валютного рынка будет происходить дальнейшее снижение ставок по кредитам банков экономики», - заверил главный банкир.

На этом вопросы у депутатов к членам правительства закончились. Гульжана Карагусова в своем содокладе объяснила скорость рассмотрения документа, заявив, что «республиканский бюджет правительством был уточнен в ускоренном темпе в целях безотлагательной, своевременной реализации пяти приоритетов послания главы государства». Поэтому депутаты не стали долго задерживать кабинет министров и единогласно проголосовали за уточнение.

Уже по планам должно состояться пленарное заседание сената. И будет неудивительно, если в «ускоренном темпе» и эта палата парламента одобрит уточненный бюджет без обсуждения, тем самым, побив все сроки рассмотрения главного финансового документа страны в истории независимого Казахстана.