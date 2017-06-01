Почему молодым казахстанцам будет тяжело модернизировать сознание?

Во время выступления на 25-й сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Нурсултан Назарбаев выступил с воодушевляющей речью о том, какими он видит будущих граждан страны. В его представлении они должны стать созидательными и образованными личностями, которые знают иностранные языки, имеют открытое сознание и хотят эволюционного развития. Помочь в этом, по мнению главы государства, должен будет рост образованности населения. «Поэтому образованность сегодня для молодежи очень важна, и Казахстан одно из немногих государств, которое тратит на образование больше всего от объема ВВП страны», - говорил он тогда.

Однако реальное положение дел в сфере образования противоречат этому оптимизму. Чтобы понять почему, рассмотрим несколько из них. Для начала нужно отметить, что расходы на образование в республиканском бюджете действительно растут: c 2004 года они выросли почти в 15 раз до 450,5 млрд тенге. Однако рост этот исключительно номинальный и продиктован изменением курса национальной валюты, инфляцией и другими экономическими факторами.

Если же посмотреть на отношение государственных расходов на образование к ВВП, которое ежегодно замеряет UNESCO, то в период 2002-2014 годов они колебались на уровне 2-3%. При этом данные Всемирного банка показывают, что пикового значения этот показатель достиг лишь в 1997 году, сложившись на уровне 4,7%.Так ситуация с расходами на образование в глобальном аспекте выглядела в 2014 году:

С того времени Казахстан стал значительно уступать в нём не только развитым странам – средний уровень этого показателя по странам ОЭСР составляет 5,6%, - но и некоторым из своих соседей по региону:

Теперь рассмотрим системы среднего и высшего образования по отдельности. По данным ОЭСР, объём средств, который Казахстан выделял в тот год на начальное образование, составлял 2,1% против средних 3,6% у членов организации. Уровень расходов на одного учащегося при этом составлял 11% от подушевого ВВП, что более чем в два раза ниже расходов стран ОЭСР. Он также ниже затрат России и Турции, где они составляют 20% и 14%, соответственно. И хотя строгой корреляции между расходами на образование и достижениями учеников нет, по результатам исследования PISA за 2012 год Казахстан вошёл в нижнюю 20-ку из 65 стран по средним результатам по математике и совокупным расходам на одного учащегося.