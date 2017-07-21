​Прокрастинация и безальтернативность: как эксперты оценивают программу оздоровления банковского сектора?

На прошлой неделе Национальный банк представил программу оздоровления банков, в тревожном ожидании которой финансовый сектор пребывал последние полтора года. Её бюджет, без учёта поддержки Казкоммерцбанка в 2,4 трлн тенге, составит более 500 млрд тенге, а общая продолжительность - 15 лет, хотя активная фаза придётся на первые 5 лет. При этом средства будут предоставляться банкам на возвратной основе через покупку государственных ценных бумаг.

Программа, которая может начаться уже в середине августа этого года, предлагает три основные меры: поддержку системообразующего Казкоммерцбанка, повышение устойчивости крупных и социально-значимых институтов – таковыми регулятор определил 15 банков, – а также улучшение качества регулирования и надзора за деятельностью всего сектора. Главными задачами её реализации должны стать совместная докапитализация институтов с их акционерами, восстановление кредитования реального сектора экономики и достижение бесперебойного предоставления услуг населению.

Ключевой из них станет капитализация – Нацбанк рассчитывая, что сам он пополнит капитал участников программы на 66%, а акционеры – на 33%. По истечению программы регулятор ожидает увеличения их совокупного капитала на 1 трлн тенге – это более трети от нынешнего объёма. Нацбанк ожидает, что уже к 2022 году банки должны быть способны полностью покрыть свои убытки, потенциальный объём которых может быть довольно существенным.

На начало июня объём кредитов с 90-дневной просрочкой во всей системе составил 11% (1,7 трлн тенге), в то же время регулятор оценил размер реструктурированных займов в более чем 25%, полагая, что впоследствии они также могут стать проблемными. Это может произойти и потому, что в некоторых банках доля необеспеченных кредитов составляет 80% от их ссудного портфеля. Вместе с решением этих проблем регулятор надеется увидеть ежегодный рост кредитования на уровне 300 млрд тенге.

Отдельный акцент Нацбанк сделает на изменении системы регулирования. По словам зампреда Олега Смолякова, повышение эффективности банков и достоверности их отчётов потребует от регулятора усилить надзорный мандат, сделав его более риск-ориентированным. Он убеждён, что добиться этого поможет внедрение специальных инструментов, включая права на «мотивированное суждение» о качестве активов банка и требование по увеличению провизий. Вместе с этим Нацбанк рассчитывает получить возможность предлагать собственные методы реструктуризации финансовых институтов.

Однако эксперты неоднозначно оценили анонсированные меры. Экономист Рахим Ошакбаев полагает, что их выполнение вряд ли основательно оздоровит банковский сектор: «Позиция Нацбанка, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы залить деньгами все прошлые грехи банков – неэффективное управление и последствия неэффективного надзора. Таким образом, в очередной раз блокируется работа нормальных рыночных механизмов в виде банкротства, списания убытков и других инструментов».

Более эффективной мерой, по мнению экономиста, могло бы стать привлечение к ответственности менеджмента, принимавшего провальные управленческие и инвестиционные решения. Пока же, по его наблюдения, Нацбанк продолжает абстрактно рассуждать о вине руководства банков и аудиторских компаний, затягивая при этом проведение стресс-тестирования, которым должен был заняться ещё в 2016 году: «С риторикой о том, кто понесёт за это ответственность, они просто берут и прокрастинируют».