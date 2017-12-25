Лекция в рамках Vласть Update Almaty
  • 295
Три экономические реформы, которые нужны Казахстану, чтобы люди перестали уезжать. Лекция экономиста Касымхана Каппарова
Фото Жанары Каримовой

Экономист, координатор инициативы "Открытая экономика" Касымхан Каппаров в рамках недели лекций Vласть Update Almaty читает лекцию «Три экономические реформы, которые нужны Казахстану, чтобы люди перестали уезжать».

Ключевые тезисы лекции:

  • «Люди уезжают из Казахстана не потому, что здесь ситуация хуже, чем в других странах, а потому что она стала хуже, чем была». Причина оттока населения из страны в неправильном распределении благ внутри страны. Экономическая модель, обеспечивавшая рост экономики Казахстана в начале 2000-х, уже не работает: при падении цены на нефть в два раза, ВВП на душу населения упал с 13,5 тысяч до 10 тысяч долларов. Все бы ничего, если бы реальный доход казахстанцев в год составлял 10 тысяч долларов, однако на деле реальные доходы казахстанцев ниже. В ближайшие 4-5 лет, по мнению американских экономистов, цена на нефть будет держаться вокруг 50 долларов. Это означает, что в ближайшие 5 лет Казахстан должен найти новый источник дохода, не надеясь на то, что однажды цены на нефть вновь достигнут 100 долларов за баррель.
  • Структура казахстанского экспорта в 1992 году, сразу после приобретения независимости, была довольно диверсифицирована – в стране производились всевозможные товары. Спустя годы экспорт вырос в десятки раз, однако его структура изменилась в сторону однообразия – сегодня Казахстан продает преимущественно сырье. Это плохо, потому что одна отрасль поглощает все ресурсы экономики – денежные и человеческие, вытесняя другие отрасли и лишая их развития. Стабильный источник дохода, которым последние два десятилетия была нефтяная отрасль, ослабил экономику Казахстана, привыкшую полагаться на экспорт сырья в условиях высоких цен на нефть. В экономике это называется «рентоориентированным поведением».
  • «Что случается с нефтяными странами после бума? Они заканчивают «богатый» период с большим долгом, чем он был на начальном этапе». В качестве примера можно назвать страны Латинской Америке, когда долговой кризис 82-го года привел к тому, что половина ВВП приходилась на иностранных кредиторов. Подобная ситуация отнимает ресурсы у будущих поколений, который могли быть инвестированы в экономический рост.
  • Внешний долг Казахстана составляет более $160 млрд, $88 млрд приходится на межфирменную задолженность – долг между транснациональной материнской и дочерней компанией, например, между «Тенгизшевройл» и американской компанией Шеврон за поставки оборудования. Это – безрисковая часть внешнего долга, за которую не несут ответственность граждане страны или правительство. Другая половина внешнего долга – это задолженность частного сектора, корпораций, банков, частных и государственных компаний и правительственного сектора. Внешние заимствования госкомпаний в валюте после девальвации 2015 года выросли в два раза и начинают угрожать стабильности бюджетного сектора. В этих условиях, например, Нацбанк вынужден брать на себя несвойственную институту функцию и инвестировать в национальные компании.
  • Кризис – хороший шанс, чтобы качественно изменить структуру экономики. Однако нынешние реформы не радикальные, а значит, концептуально не меняют экономическую модель. Казахстану нужны смелые реформы налоговой сферы, бюджетной политики и реформа местных бюджетов.

Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.

Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.

Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.

Свежее из этой рубрики
Стратегии и кодексы: какие события будут определять развитие экономики в 2018 году?
Экономика
Павел Логинов, глава Евразийского банка: «Нам не требуются большие списания просроченных займов»
Экономика
​Парадокс офшоров: почему государству будет сложно вернуть выведенный капитал из Казахстана?
​Казахстан всё ещё на перепутье: эксперты об итогах 2017-го и ожиданиях 2018 года для экономики
Экономика
​Vласть объясняет: Почему продление пакта ОПЕК+ может не помочь ценам на нефть?
Экономика
​Дилемма ответственности: что обсуждали на Конгрессе финансистов после 11-летнего перерыва?
​Идеология косметики: почему Налоговый кодекс почти не изменится после реформы?
Экономика
​Герит Тьери Пост, экономист: «Финансовые рынки Казахстана не должны быть ареной, где царит закон джунглей»
Экономика
Кэролин Браун, посол Великобритании: «Есть много сфер, в которых Великобритания и Казахстан могут развивать отношения»
Loading...
Просматриваемые
Экономика
Стратегии и кодексы: какие события будут определять развитие экономики в 2018 году?
Экономика
Три экономические реформы, которые нужны Казахстану, чтобы люди перестали уезжать. Лекция экономиста Касымхана Каппарова