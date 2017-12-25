Три экономические реформы, которые нужны Казахстану, чтобы люди перестали уезжать. Лекция экономиста Касымхана Каппарова

Экономист, координатор инициативы "Открытая экономика" Касымхан Каппаров в рамках недели лекций Vласть Update Almaty читает лекцию «Три экономические реформы, которые нужны Казахстану, чтобы люди перестали уезжать».
Ключевые тезисы лекции:
- «Люди уезжают из Казахстана не потому, что здесь ситуация хуже, чем в других странах, а потому что она стала хуже, чем была». Причина оттока населения из страны в неправильном распределении благ внутри страны. Экономическая модель, обеспечивавшая рост экономики Казахстана в начале 2000-х, уже не работает: при падении цены на нефть в два раза, ВВП на душу населения упал с 13,5 тысяч до 10 тысяч долларов. Все бы ничего, если бы реальный доход казахстанцев в год составлял 10 тысяч долларов, однако на деле реальные доходы казахстанцев ниже. В ближайшие 4-5 лет, по мнению американских экономистов, цена на нефть будет держаться вокруг 50 долларов. Это означает, что в ближайшие 5 лет Казахстан должен найти новый источник дохода, не надеясь на то, что однажды цены на нефть вновь достигнут 100 долларов за баррель.
- Структура казахстанского экспорта в 1992 году, сразу после приобретения независимости, была довольно диверсифицирована – в стране производились всевозможные товары. Спустя годы экспорт вырос в десятки раз, однако его структура изменилась в сторону однообразия – сегодня Казахстан продает преимущественно сырье. Это плохо, потому что одна отрасль поглощает все ресурсы экономики – денежные и человеческие, вытесняя другие отрасли и лишая их развития. Стабильный источник дохода, которым последние два десятилетия была нефтяная отрасль, ослабил экономику Казахстана, привыкшую полагаться на экспорт сырья в условиях высоких цен на нефть. В экономике это называется «рентоориентированным поведением».
- «Что случается с нефтяными странами после бума? Они заканчивают «богатый» период с большим долгом, чем он был на начальном этапе». В качестве примера можно назвать страны Латинской Америке, когда долговой кризис 82-го года привел к тому, что половина ВВП приходилась на иностранных кредиторов. Подобная ситуация отнимает ресурсы у будущих поколений, который могли быть инвестированы в экономический рост.
- Внешний долг Казахстана составляет более $160 млрд, $88 млрд приходится на межфирменную задолженность – долг между транснациональной материнской и дочерней компанией, например, между «Тенгизшевройл» и американской компанией Шеврон за поставки оборудования. Это – безрисковая часть внешнего долга, за которую не несут ответственность граждане страны или правительство. Другая половина внешнего долга – это задолженность частного сектора, корпораций, банков, частных и государственных компаний и правительственного сектора. Внешние заимствования госкомпаний в валюте после девальвации 2015 года выросли в два раза и начинают угрожать стабильности бюджетного сектора. В этих условиях, например, Нацбанк вынужден брать на себя несвойственную институту функцию и инвестировать в национальные компании.
- Кризис – хороший шанс, чтобы качественно изменить структуру экономики. Однако нынешние реформы не радикальные, а значит, концептуально не меняют экономическую модель. Казахстану нужны смелые реформы налоговой сферы, бюджетной политики и реформа местных бюджетов.
Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.
Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.
Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.
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