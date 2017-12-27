​Vласть объясняет: Почему в мире становится всё меньше «среднего класса»?

Несмотря на рост глобальной экономики, который по ожиданиям МВФ в 2017 году достигнет 3,6%, на планете продолжает набирать обороты неравенство в доходах. Согласно последнему докладу World Inequality Report , с 1980 года мы наблюдаем его заметное и устойчивое усиление, хотя оно и не достигло уровня начала XX века. Масштабы неравенства сильно колеблются от страны к стране – наиболее низкий уровень наблюдается в Европе, а наиболее высокий – на Ближнем Востоке. Однако с 1980 года у 1% людей с самыми высокими доходами их рост был вдвое больше, чем у 50% наименее обеспеченных. Рост же доходов средней прослойки был сдержанным, и это довольно тревожная тенденция.

Почему среднего класса становится меньше?

К 2009 году изменения в распределении доходов от труда между обеспеченными и малоимущими социальными группами по данным МВФ обернулись сокращением доходов 20% средней прослойки населения во многих развитых экономиках (включая Австралию, Канаду и Швецию) и некоторых развивающихся. Доходы среднего класса в США, Великобритании и Японии в последние годы тоже в основном снижались или стагнировали. Средняя заработная плата в этих странах росла более медленно, чем показатели производительности.

Причины этого снижения у каждой страны свои. В развитых экономиках оно во многом связано с увеличением числа квалифицированных и неквалифицированных рабочих мест в ущерб специальностям со средней квалификацией. Показательна ситуация в США, где по данным Pew Research Center доля взрослого населения входящего в категорию среднего класса к 2016 году сократилась до менее 50% с 61% в 1960-х годах.