​Vласть объясняет: Почему в мире становится всё меньше «среднего класса»?

Как на это влияет концентрация богатства у обеспеченных слоёв населения
Несмотря на рост глобальной экономики, который по ожиданиям МВФ в 2017 году достигнет 3,6%, на планете продолжает набирать обороты неравенство в доходах. Согласно последнему докладу World Inequality Report, с 1980 года мы наблюдаем его заметное и устойчивое усиление, хотя оно и не достигло уровня начала XX века. Масштабы неравенства сильно колеблются от страны к стране – наиболее низкий уровень наблюдается в Европе, а наиболее высокий – на Ближнем Востоке. Однако с 1980 года у 1% людей с самыми высокими доходами их рост был вдвое больше, чем у 50% наименее обеспеченных. Рост же доходов средней прослойки был сдержанным, и это довольно тревожная тенденция.
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