Как на это влияет концентрация богатства у обеспеченных слоёв населения
​Vласть объясняет: Почему в мире становится всё меньше «среднего класса»?
Фото Жанары Каримовой

Несмотря на рост глобальной экономики, который по ожиданиям МВФ в 2017 году достигнет 3,6%, на планете продолжает набирать обороты неравенство в доходах. Согласно последнему докладу World Inequality Report, с 1980 года мы наблюдаем его заметное и устойчивое усиление, хотя оно и не достигло уровня начала XX века. Масштабы неравенства сильно колеблются от страны к стране – наиболее низкий уровень наблюдается в Европе, а наиболее высокий – на Ближнем Востоке. Однако с 1980 года у 1% людей с самыми высокими доходами их рост был вдвое больше, чем у 50% наименее обеспеченных. Рост же доходов средней прослойки был сдержанным, и это довольно тревожная тенденция.

Почему среднего класса становится меньше?

К 2009 году изменения в распределении доходов от труда между обеспеченными и малоимущими социальными группами по данным МВФ обернулись сокращением доходов 20% средней прослойки населения во многих развитых экономиках (включая Австралию, Канаду и Швецию) и некоторых развивающихся. Доходы среднего класса в США, Великобритании и Японии в последние годы тоже в основном снижались или стагнировали. Средняя заработная плата в этих странах росла более медленно, чем показатели производительности.

Причины этого снижения у каждой страны свои. В развитых экономиках оно во многом связано с увеличением числа квалифицированных и неквалифицированных рабочих мест в ущерб специальностям со средней квалификацией. Показательна ситуация в США, где по данным Pew Research Center доля взрослого населения входящего в категорию среднего класса к 2016 году сократилась до менее 50% с 61% в 1960-х годах.

Полная версия доступна только подписчикам.
 Войти
Покупка подписки

1 месяц

2500

KZT

Купить

3 месяца

6500

KZT

Купить

12 месяцев

19500

KZT

Купить
Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Три экономические реформы, которые нужны Казахстану, чтобы люди перестали уезжать. Лекция экономиста Касымхана Каппарова
Экономика
Стратегии и кодексы: какие события будут определять развитие экономики в 2018 году?
Экономика
Павел Логинов, глава Евразийского банка: «Нам не требуются большие списания просроченных займов»
​Парадокс офшоров: почему государству будет сложно вернуть выведенный капитал из Казахстана?
Экономика
​Казахстан всё ещё на перепутье: эксперты об итогах 2017-го и ожиданиях 2018 года для экономики
Экономика
​Vласть объясняет: Почему продление пакта ОПЕК+ может не помочь ценам на нефть?
​Дилемма ответственности: что обсуждали на Конгрессе финансистов после 11-летнего перерыва?
Экономика
​Идеология косметики: почему Налоговый кодекс почти не изменится после реформы?
Экономика
​Герит Тьери Пост, экономист: «Финансовые рынки Казахстана не должны быть ареной, где царит закон джунглей»
Loading...
Просматриваемые
Экономика
Три экономические реформы, которые нужны Казахстану, чтобы люди перестали уезжать. Лекция экономиста Касымхана Каппарова
Экономика
Стратегии и кодексы: какие события будут определять развитие экономики в 2018 году?
Экономика
​Vласть объясняет: Почему в мире становится всё меньше «среднего класса»?