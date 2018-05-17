​Джованни Капаннелли, директор АБР в Казахстане: «Потребности Казахстана связаны с запросами среднего класса»

В прошлом году Азиатский банк развития представил стратегию партнёрства с Казахстаном до 2021 года. В число её приоритетов вошли как устойчивое развитие экономики, так и снижение регионального неравенства. Vласть побеседовала с директором постоянного представительства АБР в Казахстане Джованни Капаннелли о том, почему институт рассматривает страну как экономику со средними доходами, что помогает расти среднему классу, какие инфраструктурные и управленческие сложности испытывает Казахстан, а также о том, как его организация может содействовать в решении этих проблем.

Почему вы рассматриваете казахстанскую экономику как экономику со средними доходами, тогда как в ней есть большие искажения по части распределения, а реальные доходы и вовсе падали до начала 2018 года?

Существуют разные методы классификации экономик. Мы руководствуемся методологией, разработанной Всемирным банком, построенной вокруг показателя подушевого ВВП. Мы делим страны на группы с низким, средним и высоким уровнем доходов. Что касается средних экономик, мы подразделяем их на страны с нижним-средним и верхним-средним уровнем. Казахстан входит в группу стран с доходами выше среднего больше 7 лет, и основанием для этого становился тот же размер подушевого ВВП. В 2015 году из-за девальвации тенге долларовый ВВП существенно снизился, и нам потребовалось пересчитать его. В итоге показатель снизился, но Казахстану удалось удержаться в категории стран с доходами выше среднего. В 2013-2014 годах он составлял порядка $13 тыс. на человека, а после девальвации снизился примерно до $10 тыс. Это средний показатель по стране, в котором не учитываются региональные особенности.

Но вместе с этим, конечно, нужно обращать внимание на ситуацию с бедностью в стране. Казахстан достиг значительных успехов в снижении её уровня. Вы действительно можете утверждать, что вам удалось снизить число тех, кто живёт меньше чем на $2 в день. Тем не менее, в стране всё ещё существует определённое неравенство в распределении доходов. Если не брать в расчёт три больших города – Алматы, Астану и Шымкент, которые занимают более выгодное положение – то мы увидим по-прежнему большой диспаритет между регионами. В прошлом году мы разработали новую страновую стратегию для Казахстана, в которой обозначены три главных принципа нашей работы. Второй из них как раз и заключается в решении проблемы сельского и регионального неравенства, чтобы приблизить уровень их благосостояния к уровню более развитых городов.

Вместе с этим существует и ряд других проблем – гендерное и молодёжное неравенство, которые являются частью общей проблемы. Чтобы глубже понять состояние некоторых экономических показателей Казахстана, необходимо сопоставить его с другими странами Центральной Азии, Азии и Европы. Если сравнивать с тройкой центральноазиатских стран – Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном – то место Казахстана в нашей классификации согласуется с нынешними потребностями страны. Эти потребности более сложные, и они связаны с запросами среднего класса, прослойка которого продолжает расти.

В стратегии «Казахстан-2050» страна обозначила желание попасть в число 30-ти наиболее развитых стран. Если смотреть с региональной точки зрения, Казахстан может стать силой, способной помочь развитию центральноазиатских экономик и сделать их более сложными. На примере работы с Казахстаном АБР формирует понимание, какие потребности появятся у других стран региона, когда их потребности возрастут. Как вы знаете, в развитых странах движущей силой является именно средний класс, который продолжает увеличиваться.

А что становится основанием для его роста?

Основанием становится рост экономики и перераспределение этого роста между другими секторами. Сейчас он во многом зависит от продажи углеводородов, но не только. Это уже другая проблема – проблема диверсификации. Она всё ещё остаётся недостаточно решённой. Но даже если ваши доходы на 100% будут формироваться нефтью, уровень подушевого ВВП всё равно может быть очень высоким. Это создаёт другой пласт проблем, поскольку если у вас будет шоковое снижение цен на нефть, это нанесёт удар по нефтяному сектору и породит панику в стране. Но почему сейчас Казахстану крайне необходимо уделить внимание этой проблеме?

В 2014 году вы уже столкнулись со стремительным падением цен на нефть со $100 до $40 за баррель. Вместе с этим вы столкнулись с проблемами в российской экономике, а также замедлением деловой активности в Китае и Европе. Это затруднило возможности Казахстана по диверсификации. Как и прежде, вы не могли развивать свою лёгкую промышленность или сельскохозяйственный сектор, хотя уже и не из-за высоких цен на нефть. Тем не менее, наличие этих проблем не означает, что у вашей страны нет довольно сложных запросов (в части инфраструктуры – V). Их сложность, как правило, зависит от размера подушевого ВВП и его распределения между населением.

Что такое ожидания среднего класса? Это возможность дать качественное образование детям, хорошо провести отпуск, иметь собственное жильё и получить достаточный социальный пакет при выходе на пенсию. Естественно, в зависимости от степени развития экономики эти ожидания должны как-то выполняться. Мы проводили анализ исходных данных для того, чтобы определить эти приоритеты во время разработки страновой стратегии. Мы также изучали исследования ряда других институтов: Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, ПРООН, Назарбаев Университета, Halyk Finance, Института мировой экономики и политики, а также ряда других институтов. Это усложнение потребностей мы наблюдаем и в государственных программах развития.

Одной из важнейших задач в нашей стратегии станет работа с человеческим капиталом через развитие образования и системы здравоохранения, а другой – достижение устойчивого экономического роста с учётом фактора экологии. Например, возьмём одну из потребностей общества – приобретение собственного жилья. При его строительстве необходимо находить все возможности для повышения энергоэффективности домов, а также использования экологических материалов и технологий. Поэтому при расчёте экономического роста необходимо перейти от количественных показателей к качественным. Нужно сделать упор на повышение качества жизни населения, увеличивая так называемый индекс счастья.

Как вы намерены транслировать эти приоритеты в вашей работе?

Прежде всего мы будем заниматься секторальными программами, чтобы более точечно работать с государственными органами. Мы будем учитывать финансовую модель Казахстана. Если странам с менее развитой экономикой мы в основном предоставляем суверенные займы, то с более развитыми мы движемся в сторону несуверенных займов. Но в Казахстане имеется значительный уровень предприятий с государственным участием - это создаёт определённые сложности и необходимость комбинировать разные виды кредитования. Мы также поддерживаем приватизацию государственных компаний, чтобы сделать наше финансирование несуверенным и продолжать развитие частного сектора.

Давайте вернёмся к региональному неравенству, как в представлении вашего института выглядит эта проблема?