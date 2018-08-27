Почему основания для ослабления тенге могут лежать в бюджетном процессе?
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Бюджетный пресс
Фото Жанары Каримовой

Олжас Тулеуов, экономист, специально для Vласти

Первая половина 2018 года оказалась довольно благополучной для бюджета Казахстана. Благодаря подъёму нефтяных котировок,стране удалось существенно сократить размер его дефицита и нарастить объём доходов. Однако слабой стороной бюджетного процесса стало освоение средств, во многом связанное с крепкостью обменного курса тенге. Темпы их расходования ускорились лишь после ослабления тенге во втором полугодии, которое происходило вопреки по-прежнему высокой стоимости нефти. Экономист Олжас Тулеуов объясняет, почему в ближайшие 4 месяца правительство продолжит курс на сокращение дефицита бюджета и как это будет стимулировать тенге оставаться на низких значениях.

По данным министерства финансов, к началу второй половины года республиканский бюджет Казахстана подошел с дефицитом в 183,5 млрд тенге, что составляет 0,76% от ВВП за аналогичный период, предварительную оценку которого 17 августа представил комитет по статистике министерства национальной экономики. К слову, в ранее скорректированном республиканском бюджете, закрепленном в законе от 27 апреля текущего года, плановое значение дефицита по итогам года должно было составить 883,3 млрд тенге, или 1,5% от ВВП. Другими словами, промежуточные итоги бюджетного процесса складываются наилучшим образом в сравнении с годовыми планами.

Подобный результат был связан с тем, что за первое полугодие доля исполнения доходов бюджета от плана (49,6%) превысила долю исполнения затрат от планового значения (45,8%). То есть, доходы быстрее покрывали расходы, чем ожидалось изначально. При этом основным фактором более быстрого исполнения доходной части бюджета стали, конечно же, очень благоприятные условия с нефтяной рентой. Так, в бюджет на 2018 год закладывались следующие нефтяные условия: объем добычи нефти и газового конденсата практически на уровне 2017 года – 87 млн. тонн, цена нефти марки Brent в тенговом эквиваленте – 18700 тенге за баррель ($55 за баррель, обменный курс USD/KZT – 340 тенге за доллар). По факту за шесть месяцев текущего года было добыто 45 млн. тонн сырой нефти, что на 6% выше уровня аналогичного период прошлого года, а тенговая цена на нефть Brent в среднем составила 23146 тенге ($71 за баррель, обменный курс USD/KZT – 326 тенге за доллар).

Подобный положительный шок со стороны рынка нефти, как прямо, так и косвенно, способствовал росту налоговых поступлений в республиканский бюджет на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прямой «эффект нефти» отразился в том, что за период январь – июнь 2018 года экспортные таможенные пошлины на сырую нефть выросли на 18%, составив 450,9 млрд тенге, что является историческим рекордом для этого показателя. Вместе с тем, ощутимо выросли поступления от НДС (на 22%) и КПН (на 5%).

Касательно расходов бюджета нужно отметить, что их исполнение в первом полугодии замедлилось ввиду более крепкого обменного курса тенге, сложившегося в среднем на уровне 326 тенге за доллар, против ожидаемых 340. Более крепкий курс позволил осуществить меньше затрат на импортные закупки, финансируемые из республиканского бюджета.

Но если в первом полугодии крепкий по сравнению с плановым значением курс тенге способствовал замедлению роста затрат бюджета, то текущее обесценение курса тенге к доллару, наоборот, может усилить оставшиеся на этот год расходы бюджета из-за роста импортных издержек в тенговом выражении, что создает риски ухудшения итоговых параметров бюджета. Отсутствие данных по доле импортных затрат в бюджетных расходах не позволяет точно определить, как отразится на итоговых издержках республиканского бюджета ослабление курса тенге к американской валюте.

Однако, статистические модельные оценки демонстрируют, что рост обменного курса USD/KZT на 1% приводит к увеличению расходов республиканского бюджета на 0,46% в течение 5-6 месяцев с момента обесценения курса тенге. Соответственно, рост курса тенге к доллару на 5,9% с планируемых 340 до реально сложившихся 360 может повлиять на увеличении остаточных от плана затрат бюджета на 2,7% по итогам года. Таким образом, учитывая, что от планового размера расходов республиканского бюджета после шести месяцев осталось 5,081 трлн тенге, более слабый курс USD/KZT на уровне 360 может выразиться в том, что итоговые годовые значения расходов республиканского бюджета составят 9,508 трлн тенге вместо запланированных 9,370 трлн тенге.

Для полноты бюджетной картины стоит заметить, что слабый курс тенге одновременно с ухудшением затрат улучшает доходную часть республиканской казны. Напомним, что изначально при планировании бюджета закладывалась номинальная цена нефти в 18700 тенге за баррель. Если же консенсус прогнозы международных организаций и участников рынка по цене на нефть, равный $70 за баррель, найдут подтверждение, а обменный курс USD/KZT сохранится на отметке 360, то баррель нефти Brent в течение второго полугодия 2018 года будет стоить 25200 тенге. Это на 9% и 35% выше значений, соответственно, факта за первое полугодие и плана бюджета.

К слову, статистические модельные оценки указывают на то, что 1% рост тенговой цены на нефть приводит к росту налоговых поступлений в республиканский бюджет на 0,39% в течение следующих 4-6 месяцев. То есть, 35% превышение цены на нефть от плана сможет привести к росту оставшихся для исполнения налоговых поступлений во втором полугодии на 13,5%. Это в совокупности с полным исполнением остальных компонент доходов республиканского бюджета (неналоговые поступления, гарантированные трансферты из Нацфонда, поступления от продажи основных средства) приведет к суммарным доходам по итогам года в 9,039 трлн тенге вместо ожидаемых 8,637 трлн тенге.

Далее сделаем следующие предположения по оставшимся частям бюджета. Пусть значение бюджетного кредитования сохранится на том максимальном уровне в 150 млрд тенге, который устоялся по итогам июня, а сальдо по операциям с финансовыми активами будет соответствовать плану 36 млрд тенге. В таком случае, общий дефицит бюджета в 2018 году, с учетом вышеизложенного прогноза по доходам и расходам, составит 655 млрд тенге, что на 229 млрд тенге меньше плана. Дополнительно предположим, что темпы роста экономики по итогам текущего года составят 4% (за первое полугодие 2018 года рост составил 4,1%), а дефлятор ВВП будет равен 8% (за первое полугодие 2018 года показатель был равен 8,1%), соответственно номинальный ВВП Казахстан составит 59,643 трлн тенге. Даже приблизительная реализация этих условий позволит сложиться дефициту бюджета к ВВП на уровне не более 1,1%, тогда как планируется 1,5%.

Таким образом, в первом полугодии 2018 года сильные показатели нефтяного сектора позволили улучшиться дефициту республиканского бюджета. При этом, те же факторы будут способствовать сохранению более сбалансированного по сравнению с планом бюджетных параметров на протяжении третьего и четвертого кварталов, даже несмотря на обесценение курса тенге к доллару. Ситуация может кардинально измениться в случае резкого и неожиданного снижения нефтяных котировок ниже $45-50 за баррель, что очень маловероятно до конца текущего года. Поэтому есть все обоснования предполагать, что осенью правительство Казахстана не будет пересматривать показатели республиканского бюджета в негативную сторону.

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Бюджетный пресс