Бюджетный пресс

Первая половина 2018 года оказалась довольно благополучной для бюджета Казахстана. Благодаря подъёму нефтяных котировок,стране удалось существенно сократить размер его дефицита и нарастить объём доходов. Однако слабой стороной бюджетного процесса стало освоение средств, во многом связанное с крепкостью обменного курса тенге. Темпы их расходования ускорились лишь после ослабления тенге во втором полугодии, которое происходило вопреки по-прежнему высокой стоимости нефти. Экономист Олжас Тулеуов объясняет, почему в ближайшие 4 месяца правительство продолжит курс на сокращение дефицита бюджета и как это будет стимулировать тенге оставаться на низких значениях.

По данным министерства финансов, к началу второй половины года республиканский бюджет Казахстана подошел с дефицитом в 183,5 млрд тенге, что составляет 0,76% от ВВП за аналогичный период, предварительную оценку которого 17 августа представил комитет по статистике министерства национальной экономики. К слову, в ранее скорректированном республиканском бюджете, закрепленном в законе от 27 апреля текущего года, плановое значение дефицита по итогам года должно было составить 883,3 млрд тенге, или 1,5% от ВВП. Другими словами, промежуточные итоги бюджетного процесса складываются наилучшим образом в сравнении с годовыми планами.

Подобный результат был связан с тем, что за первое полугодие доля исполнения доходов бюджета от плана (49,6%) превысила долю исполнения затрат от планового значения (45,8%). То есть, доходы быстрее покрывали расходы, чем ожидалось изначально. При этом основным фактором более быстрого исполнения доходной части бюджета стали, конечно же, очень благоприятные условия с нефтяной рентой. Так, в бюджет на 2018 год закладывались следующие нефтяные условия: объем добычи нефти и газового конденсата практически на уровне 2017 года – 87 млн. тонн, цена нефти марки Brent в тенговом эквиваленте – 18700 тенге за баррель ($55 за баррель, обменный курс USD/KZT – 340 тенге за доллар). По факту за шесть месяцев текущего года было добыто 45 млн. тонн сырой нефти, что на 6% выше уровня аналогичного период прошлого года, а тенговая цена на нефть Brent в среднем составила 23146 тенге ($71 за баррель, обменный курс USD/KZT – 326 тенге за доллар).

Подобный положительный шок со стороны рынка нефти, как прямо, так и косвенно, способствовал росту налоговых поступлений в республиканский бюджет на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прямой «эффект нефти» отразился в том, что за период январь – июнь 2018 года экспортные таможенные пошлины на сырую нефть выросли на 18%, составив 450,9 млрд тенге, что является историческим рекордом для этого показателя. Вместе с тем, ощутимо выросли поступления от НДС (на 22%) и КПН (на 5%).

Касательно расходов бюджета нужно отметить, что их исполнение в первом полугодии замедлилось ввиду более крепкого обменного курса тенге, сложившегося в среднем на уровне 326 тенге за доллар, против ожидаемых 340. Более крепкий курс позволил осуществить меньше затрат на импортные закупки, финансируемые из республиканского бюджета.

Но если в первом полугодии крепкий по сравнению с плановым значением курс тенге способствовал замедлению роста затрат бюджета, то текущее обесценение курса тенге к доллару, наоборот, может усилить оставшиеся на этот год расходы бюджета из-за роста импортных издержек в тенговом выражении, что создает риски ухудшения итоговых параметров бюджета. Отсутствие данных по доле импортных затрат в бюджетных расходах не позволяет точно определить, как отразится на итоговых издержках республиканского бюджета ослабление курса тенге к американской валюте.

Однако, статистические модельные оценки демонстрируют, что рост обменного курса USD/KZT на 1% приводит к увеличению расходов республиканского бюджета на 0,46% в течение 5-6 месяцев с момента обесценения курса тенге. Соответственно, рост курса тенге к доллару на 5,9% с планируемых 340 до реально сложившихся 360 может повлиять на увеличении остаточных от плана затрат бюджета на 2,7% по итогам года. Таким образом, учитывая, что от планового размера расходов республиканского бюджета после шести месяцев осталось 5,081 трлн тенге, более слабый курс USD/KZT на уровне 360 может выразиться в том, что итоговые годовые значения расходов республиканского бюджета составят 9,508 трлн тенге вместо запланированных 9,370 трлн тенге.

Для полноты бюджетной картины стоит заметить, что слабый курс тенге одновременно с ухудшением затрат улучшает доходную часть республиканской казны. Напомним, что изначально при планировании бюджета закладывалась номинальная цена нефти в 18700 тенге за баррель. Если же консенсус прогнозы международных организаций и участников рынка по цене на нефть, равный $70 за баррель, найдут подтверждение, а обменный курс USD/KZT сохранится на отметке 360, то баррель нефти Brent в течение второго полугодия 2018 года будет стоить 25200 тенге. Это на 9% и 35% выше значений, соответственно, факта за первое полугодие и плана бюджета.

К слову, статистические модельные оценки указывают на то, что 1% рост тенговой цены на нефть приводит к росту налоговых поступлений в республиканский бюджет на 0,39% в течение следующих 4-6 месяцев. То есть, 35% превышение цены на нефть от плана сможет привести к росту оставшихся для исполнения налоговых поступлений во втором полугодии на 13,5%. Это в совокупности с полным исполнением остальных компонент доходов республиканского бюджета (неналоговые поступления, гарантированные трансферты из Нацфонда, поступления от продажи основных средства) приведет к суммарным доходам по итогам года в 9,039 трлн тенге вместо ожидаемых 8,637 трлн тенге.

Далее сделаем следующие предположения по оставшимся частям бюджета. Пусть значение бюджетного кредитования сохранится на том максимальном уровне в 150 млрд тенге, который устоялся по итогам июня, а сальдо по операциям с финансовыми активами будет соответствовать плану 36 млрд тенге. В таком случае, общий дефицит бюджета в 2018 году, с учетом вышеизложенного прогноза по доходам и расходам, составит 655 млрд тенге, что на 229 млрд тенге меньше плана. Дополнительно предположим, что темпы роста экономики по итогам текущего года составят 4% (за первое полугодие 2018 года рост составил 4,1%), а дефлятор ВВП будет равен 8% (за первое полугодие 2018 года показатель был равен 8,1%), соответственно номинальный ВВП Казахстан составит 59,643 трлн тенге. Даже приблизительная реализация этих условий позволит сложиться дефициту бюджета к ВВП на уровне не более 1,1%, тогда как планируется 1,5%.

Таким образом, в первом полугодии 2018 года сильные показатели нефтяного сектора позволили улучшиться дефициту республиканского бюджета. При этом, те же факторы будут способствовать сохранению более сбалансированного по сравнению с планом бюджетных параметров на протяжении третьего и четвертого кварталов, даже несмотря на обесценение курса тенге к доллару. Ситуация может кардинально измениться в случае резкого и неожиданного снижения нефтяных котировок ниже $45-50 за баррель, что очень маловероятно до конца текущего года. Поэтому есть все обоснования предполагать, что осенью правительство Казахстана не будет пересматривать показатели республиканского бюджета в негативную сторону.