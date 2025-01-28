Программу по финансированию стартапов из средств Нацфонда разрабатывают в Нацбанке

В Казахстане могут начать финансировать стартапы в передовых секторах экономики за счет средств Национального фонда, сообщил во вторник в ходе расширенного заседания правительства председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

«Касательно эффективного использования средств Нацфонда внутри страны прорабатывается инвестпрограмма для финансирования стартапов в передовых секторах экономики. В отличие от стратегических проектов это будут относительно небольшие стартап проекты, преимущественно в отраслях новой экономики», - сказал Сулейменов.

По его словам, на начальном этапе источником выступит портфель альтернативных инвестиций Национального фонда. Структурирование Нацбанк будет делать в том числе с использованием инфраструктуры Международного финансового центра «Астана».

«Помимо инвестиций в сами проекты, это позволит развить рынки частного капитала, обеспечить трансферт финансовой экспертизы и технологий, еще шире раскрыть потенциал центра», - считает председатель Нацбанка.

В то же время, напомнил он, для обеспечения финансовой дисциплины и максимальной экономической отдачи Нацбанк совместно с правительством разработали новый механизм оценки проектов, финансируемых из Нацфонда. В частности, предусматривается обязательное софинансирование со стороны финансового сектора. По мнению Сулейменова, с одной стороны это снизит давление на Нацфонд, с другой – задействует рыночную ликвидность.