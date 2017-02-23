Samsung продолжит развитие экосистемы своих устройств

Южнокорейский гигант Samsung Electronics продолжит развитие экосистемы своих продуктов и интеграцию между ними. На прошедшем в Барселоне мероприятии Samsung CIS Forum 2017 компания представила итоги прошлого года, стратегию развития на 2017-й и продукцию премиум-класса для дома: в этом году компания предлагает расширенный ассортимент продукции от стиральных машин и духовых шкафов до изогнутого монитора и кондиционера, не создающего потока холодного воздуха.

Основным посылом форума стало развитие так называемой экосистемы Samsung – концепции оснащения дома продукцией глобального бренда, что позволит максимально персонализировать управление ею. Помимо этого, в представленных новинках 2017 года большое внимание уделено дизайну.

Согласно данным рынка, чуть более половины всех проданных в 2016 году в странах СНГ телевизоров были марки Samsung. Поэтому новинка 2017 года – серия телевизоров премиум-класса с технологией QLED , презентованная в начале 2017 года должна особенно понравиться покупателям в регионе. Разработчики компании гарантируют покупателям реалистичные цвета, яркость, контраст и высокое качество изображения. Стоит отметить, что Samsung QLED TV –успешно прошел экспертизу ассоциации по тестированию и сертификации Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), став первым в мире телевизором с 100% точностью воспроизведения цвета.

Все это стало возможным благодаря технологии Quantum dot. Новейшие дисплеи QLED-телевизоров состоят из нескольких миллионов квантовых точек – Metal Quantum Dot, каждая из которых светится автономно, позволяя сохранять яркость картинки под разными углами обзора:

«Более половины продаваемых в странах СНГ HD-телевизоров – это телевизоры Samsung, и это, конечно, не предел <…> Яркость обычного телевизора достигает 350 нит, яркость OLED – 700 нит. Яркость Samsung QLED достигает впечатляющих 2000 нит. Теперь поверхность телевизора почти не отражает бликов, а оттенки черного стали еще более выразительными. Кроме того, QLED обеспечивает стопроцентный охват, поэтому мы видим изображение на экране такого телевизора именно таким, каким его задумывал режиссер, независимо от того светлая или темная сцена на экране, и неважно насколько ярко освещено помещение. QLED передает детали максимально четко. Как лидер глобального рынка телевизоров на протяжении вот уже 11 лет, мы рады выйти на новый уровень развития — уровень телевизоров на квантовых точках, которые обеспечивают лучшее качество изображения», – рассказала руководитель департамента потребительской электроники Samsung Electronics Central Eurasia Каламкас Мамбетеева.

Помимо технологического решения, большое внимание было уделено дизайну телевизора и аксессуаров. Единственный оптический кабель One Connect, который объединил в себе все шнуры для подключения к любым приставкам и консолям; новое крепление, позволяющее установить телевизор вплотную к стене и три варианта подставок, которые лаконично впишутся в интерьер любой квартиры; усовершенствованный универсальный пульт Samsung One Remote, поддерживающий технологию голосового управления Smart TV, в этом году предстал перед покупателями в металле.

Отличным дополнением к такому телевизору станет саундбар с поддержкой Dolby Atmos – Samsung Sound Plus. Все его компоненты собраны в одном корпусе. Ценители первоклассного звука также должны по достоинству оценить беспроводную акустическую систему Samsung H7, которая конвертирует звук с различных источников до 32 бит с помощью технологии UHQ (Ultra High Quality). И в завершение был представлен изогнутый геймерский монитор Wide Quad High Definition с диагональю 31,5 дюйма.

Samsung QLED TV будет доступен в продаже в Казахстане весной 2017 года.

Не уступает по популярности в регионе и бытовая техника: в минувшем году холодильники и стиральные машины Samsung заняли лидирующие позиции рейтинга наиболее востребованных среди покупателей. Набольшим спросом пользовались стиральные машины с встроенной фронтальной дверцей AddWash, позволяющие добавлять белье на любом этапе стирки:

«Бытовые приборы становятся все умнее и умнее, покупатели выбирают бытовую технику, которой они могут доверить свои каждодневные домашние хлопоты. Мы добились мирового лидерства в категориях «Холодильники» и «Стиральные машины», серьезно укрепили свои лидерские позиции и на рынках стран СНГ. В 2016 году Samsung AddWash изменил рынок стиральных машин во всем мире, позволив добавлять белье во время стирки. Но для стран СНГ мы учли и другие особенности и запросы, и уже в третьем квартале 2016 года представили первые модели узких стиральных машин глубиной в 45 сантиметров и загрузкой от 6,5 килограмм. В этом году мы расширяем линейку стиральных машин с сушками возможностью освежить вещи потоком горячего воздуха AirWash», – рассказала руководитель подразделения бытовой техники Samsung Electronics Central Eurasia Дарига Майтыбаева.

В 2017 году Samsung Electronics запускает автономные сушильные машины, которые смогут высушить даже самые деликатные вещи. Их можно будет соединить со стиральной машиной с помощью стыковочного комплекта.

Кроме того, на выставке был также представлен кондиционер Samsung AR9500M оснащен Wi-Fi модулем для удаленного беспроводного управления через приложение Samsung Smart Home. Пользователи могут регулировать температуру, изменять настройки, получать данные о состоянии и энергопотреблении устройства в реальном времени, а также при необходимости устранять неполадки через интернет. Нельзя не отметить новую технологию охлаждения Wind-Free™: двухступенчатая система сначала охлаждает воздух в режиме быстрого охлаждения Fast Cooling Mode, а затем автоматически переключается в режим Wind-Free™, который поддерживает комфортную температуру «неподвижным потоком» воздуха, не создавая дискомфортного потока холодного воздуха. Эта технология еще и снижает потребление электроэнергии до 72%. Кондиционер Samsung AR9500M поступит в продажу в Казахстане весной 2017-го года.

Изображения продукции предоставлены Samsung Electronics Central Eurasia