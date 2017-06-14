Телевизоры E7 LG 4K OLED — портал в супер реальность на экране

Новая линейка телевизоров 4 K OLED от LG расширяет границы реальности и создает будущее уже сейчас

Инженеры LG Electronics достигли невозможного. Новый E7 4K OLED настолько тонок, что появилась необходимость создания стеклянной панели, с которой соединяется дисплей. Дизайн элегантен и утончен. Во время просмотра создается впечатление, что изображение просто выводится на стекло. По этой причине дизайн экранов получил название Picture-on-glass, в любом помещении такой телевизор станет главной изюминкой. Аппаратная часть помещена в стильной передней панели с металлической отделкой, где также располагается и санудбар с форматом звука 4.2 и технологией Dolby Atmos.

Независимая цветопередача каждого пикселя

Экран 4K OLED-телевизоров обеспечивает точную цветопередачу без искажений с любого угла обзора. Происходит постоянная синергия бесконечной контрастности с точностью, недоступной другим LED-телевизорам. Технология самоподсвечивающихся пикселей даёт наслаждение яркими эпизодами при любом уровне освещения. Каждый пиксель работает автономно, что даёт возможность окрасить излучаемый поток света в любой оттенок, а в необходимый момент полностью отключиться для передачи идеально чёрного цвета. Скорость отклика дисплея на происходящее в 1000 раз превышает любой ЖК LED-телевизор. Помимо того, достижение числа оттенков до миллиарда стало доступным благодаря отказу от классической пиксельной окраски RGB.

Поддержка высших форматов

Инновационная функция Active HDR последовательно обрабатывает кадры изображения, при необходимости вводя динамическую корректировку. 4K OLED-телевизоры от LG поддерживают все разнообразие форматов HDR, включая Dolby Vision, HDR10 и HLG. Кроме того, функция HDR Effect улучшает обычный контент, повышая яркость в отдельных областях, улучшая точность вывода изображений.

Отзвуки совершенства

Звук в 4K OLED-телевизорах от LG поражает своей глубиной и объемностью. Прекрасно сбалансированный спектр частот позволит полностью погрузиться в просмотр, технология Dolby Atmos создает настоящую 3D-акустическую картинку. Звук окружает и перемещается относительно вас, погружая в реальность происходящего.

Уже сейчас 4K OLED-телевизоры от LG Electronics можно считать прорывом в эволюции телевизоров. Идеально черный оттенок, ранее недоступная контрастность, молниеносная скорость работы органических пикселей и отсутствие технологии локального затемнения – всё это даёт новый взгляд в будущее телевизоров.