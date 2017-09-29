Гид по выходным: выставка от музея Эрарта, древнеиндийская пьеса и новый фильм о «Уотергейте»

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает сходить на выставки петербуржцев, рефлексирующих об Алматы, южнокорейских фотографов и 16-летней художницы. Кроме того, можно посмотреть реконструкцию древнеиндийской пьесы, познакомиться с итальянскими ремеслами, и сходить на фильм об угоне самолета молодыми грузинами в 1983-м.

В Алматы с 29 сентября до 18 октября будет работать групповая выставка «Притяжение. Алматы глазами петербургских художников». На ней представят более 20 работ – живопись, графику, баннеры, выполненные в манере разных школ и направлений. Один из организаторов мероприятия – крупнейший на постсоветском пространстве частный музей современного искусства Эрарта. Место – Музей Алматы, ул. Кабанбай батыра 132.

«Образы Кореи» – выставка с таким названием открылась в Астане 27 сентября. На вернисаже покажут документальные работы корейских фотографов. Афиши обещают, что лучших. На открытие приезжали двое из семи – Кан Унгу и Ли Гапчоль. Выставка будет работать до 18 октября. Место – Национальный музей.

Алматинская галерея «Вернисаж» организует фотовыставку под названием «Еще раз о черно-белой магии». На ней покажут работы Алима Хайдарова и Бориса Тасова. Первый сразу снимает на пленку, работает с фотоаппаратом «Зенит». Второй предпочитает снимать на современную технику, а потом переводить снимки в черно-белый формат. Также у художников разные темы: снимки Хайдарова сделаны во время геологических экспедиций, а Тасова – в городе. Место – галерея «Вернисаж», Алматы. Выставка будет открыта с 29 сентября по 18 октября.

В Центральном выставочном зале Государственного музея искусств РК им. А.Кастеева до 6 октября можно будет посмотреть персональную выставку 16-летней Аружан Аманбаевой «Мое вдохновение». Жанры работ, выставленных в Кастеевке, - натюрморт и пейзаж.

1 октября – День музыки. В столице, в «Astana Opera», его отпразднуют концертом «Музыки простое волшебство». На нем выступят ведущие солисты и музыканты театра (Жаннат Бактай, Салтанат Ахметова, Альфия Каримова, Жан Тапин, Сундет Байгожин, Евгений Чайников). За фортепиано – Елена Сахно. Начало концерта в 18.00.

В этот же день, но в Алматы, реконструируют древнеиндийскую пьесу «Убхаябхисарика» полулегендарного Вараручи. Эта пьеса представляет из себя монолог сводника и мошенника Вайшикачалы. Кроме прочего, обещают храмовые танцы (бхаратанатьям). Место – ART-убежище BUNKER, время – 19.00.

Послушать итальянскую музыку, познакомиться с итальянскими ремеслами и языком – вот что можно будет сделать, посетив в субботу 30 сентября фестиваль «VivaItalia». Место – VILLA Boutiques & Restaurants. Фестиваль продлится с 12.00 до 23.00.

Две, пожалуй, главные кинопремьеры – с политическим подтекстом (что не всегда плохо). Одна из них – фильм «Заложники» Резо Гигинеишвили. Картина основана на реальных (и очень интересных) событиях: в 1983 году группа молодых грузин, шесть парней и девушка, захватили самолет ТУ-34, чтобы улететь подальше от Советского Союза.

«Уотергейт. Крушение Белого дома» – фильм Питера Ландесмана, который посвящен крупнейшему политическому скандалу в истории США – прослушке штаба демократа Джорджа Макговерна во время выборов 1972 года, в итоге приведшей к отставке президента Никсона. На эту тему снято много фильмов, но в этот раз центральной фигурой станет Марк Фелт (Лиам Нисон), более известный как «Глубокая глотка» – агент ФБР, главный анонимный источник журналистов The Washington Post Боба Вудварда и Карла Бернстина.

В материале использованы фотографии с сайтов erarta.com, kaz.korean-culture.org, almatylife.kz, sxodim.com, ticketon.kz, film.ru, newslab.ru.