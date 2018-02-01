Гид по выходным: выставка Чжань Биюнь, много спектаклей и новый фильм Мартина Макдоны

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает посетить выставку Чжань Биюнь, Рашида Кульбатырова и Ботагоз Толеш, спектакли в Алматы (много) и в Астане (мало), а также сходить в кино – посмотреть новый фильм Мартина Макдоны.

Сегодня, в четверг, в музее искусств им. Кастеева открывается выставка китайской художницы Чжань Биюнь. На вернисаже представят 50 работ художницы, написанных как в традиционной, так и в академической манере. «Возникает своеобразный живописный язык, который можно считать общим, глобальным, но с диалектными оттенками. Художница из Китая создает некий сплав того и другого: традиционное искусство используется для рассказа о своих корнях, а академические каноны помогают ей пройти через международные стандарты требований к искусству», - поясняет куратор Мария Копелиович. Выставка откроется в 18.00.

31 января в астанинском Дворце Мира и Согласия открылась выставка художницы Ботагоз Толеш. На ней можно познакомиться с графикой и гобеленами автора; Толеш, в отличие от большинства местных мастеров декоративно-прикладного искусства, в своих работах использует далеко не только национальный орнамент, предпочитая скорее нечто собственное, авторское.

2 февраля в 16.00 откроется выставка художника Рашида Кульбатырова. В музее искусств им. Кастеева, где и состоится вернисаж, представят около 70 полотен автора. Любимый жанр Кульбатырова – пейзаж; он любит писать природу, но важное место в его творчестве также занимает город. «Особую роль в его творчестве играет жанр городского пейзажа. Рашид описывает не только новые проспекты и старые улочки Алматы. В его галерее городских пейзажей есть лики и других городов и их окрестностей: Актау, Атырау, Актобе, Мангыстау, Стамбул, Рим, Руан и прочие места, где жил и путешествовал художник. Но, прежде всего, выставка «Вдохновение» - это ностальгия по старым уголкам солнечной Алма-Аты и очарованное повествование о новых достопримечательностях южной столицы», - говорится в анонсе мероприятия.

Стартовал ежегодный театральный фестиваль «Откровение». Для алматинцев и гостей города организаторы приготовили довольно насыщенную программу; на ближайший уикенд запланировано сразу несколько спектаклей в рамках мероприятия. 3 февраля в 12.00 «BUNKER» покажет «Верну», спектакль театра «Свой» о путешествии на планету счастья, а «Жас сахна» – в 15.00 – «Моего маленького Оскара» – драму об умирающем мальчике, который, говоря с Богом, успевает за 12 дней прожить настоящую жизнь.

В арт-пространстве «Трансформа», тем временем, готовятся поставить «B.O.Q» – спектакль по мотивам пьесы «Геркулес и Авгиевы конюшни» швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта; это постмодернистская вещь, речь в ней о том, как президент Авгий просит Геракла очистить государства от навоза, но, не сумев справиться с бюрократией, герой допускает, что всю страну буквально затапливает фекалиями. Спектакль подготовлен независимой театральной труппой «Laboratory#316». Покажут спектакль в 22.00.

Там же, в «Трансформе», 4 февраля можно будет посмотреть литературно-музыкальный спектакль «Ертостик Groove», подготовленный театром «БАТА». «Литературно-музыкальный спектакль, созданный на основе древнего казахского эпоса. Исполнители работают с ТЕКСТОМ и ЗВУКОМ, как с элементом, организующим ПРОСТРАНСТВО истории. Центральный персонаж - нео-номад, саунд-перформер - вписывает в современный урбанистический мир «квадратных форм» эстетику круглого мироощущения кочевника - Groove. На протяжении восьми эпизодов повествования, театр исследует различные проекции МИФА в современном обществе, где традиционный айтыс был вытеснен батлом хип-хопперов, героями стали звезды инстаграма, а бесчисленные фэнтези-саги заменили древние эпосы, превратив их в примитивные экранные клише», - уточняют афиши. Начало в 19.00.

Немецкий драматический театр 4 февраля покажет «Карагоз» – спектакль-читку (с элементами танц-театра) по мотивам сюжета Мухтара Ауэзова. Начало в 17.30. Место – драмтеатр им. Ауэзова.

В рамках фестиваля в ближайшие выходные также состоится показ спектакля театральной лаборатории «StarTDrama» из Петропавловска; пьеса «86» основана на документах и воспоминаниях, связанных с декабрьскими событиями 1986 года. Место – театр им. Ауэзова, время – 16.00.

Театральная жизнь столицы в субботу и воскресенье будет, пожалуй, менее насыщенной, чем алматинская, но кое-какие занимательные постановки ждут и астанчан. Например, в театре драмы им. Горького покажут спектакль «Ужель та самая Татьяна» – комедию в двух действиях о библиотекарше, чью уверенность в том, что выходить замуж надо только по любви подрывает болезнь матери, которая хочет видеть брак своих детей во что бы то ни стало. Начало в 18.00.

В ГАТОБ «Астана опера» покажут балет «Манон» выдающегося британского балетмейстера Кеннета Макмиллана, поставленный на музыку из партитуры одноименной оперы Жюля Массне. Показ балета Макмиллана, чье прочтение романа аббата Прево отличается от знаменитой оперы Пуччини, состоится как в субботу, так и в воскресенье; оба раза начало в 18.00.

Главная кинопремьера недели – новый фильм Мартина Макдоны, одного из лучших театральных и кинодраматургов современности, а также замечательного режиссера. «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» – история о продавщице Милдред Хейс (Фрэнсис Макдорманд), женщине, чью дочь изнасиловали и убили; за семь месяцев полиция не приблизилась к раскрытию преступления, и Хейс делает, что может, чтобы встряхнуть местные власти – покупает, например, три рекламных билборда, с помощью которых, среди прочего, надеется пристыдить нерасторопных полицейских.

«Тоня против всех» – черная трагикомедия Крейга Гиллеспи о звезде фигурного катания 90-х Тоне Хардинг (Марго Робби). Сюжет фильма завязан на скандале, когда, возможно с ведома самой Хардинг, ее муж и телохранитель подговорили некоего Шейна Стэнта сломать ногу ее ближайшей конкурентке на чемпионате мира 1994 года Нэнси Керриган.

Сегодня на экраны, помимо хорошего американского кино, выходит занятный европейский фильм – «Эйфория» талантливой шведки Лизы Лангсет. Завязка: Эмилия (Ева Грин) приглашает свою сестру, известную художницу (Алисия Викандер), с которой они были в ссоре в какую-то глушь, которая оказывается элитным хосписом; Эмилии остается жить всего шесть дней, и она хочет помириться с сестрой.

В материале использованы фото с сайтов ArtTube.ru, sxodim.com, astanaopera.kz, wikimovies.ru.