В ЕНПФ проводится проверка с участием Нацбанка

С 21 декабря 2016 года проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Анализу подвергнутся операции фонда, связанные с инвестированием собственных активов, сообщает в пятницу пресс-служба финансового регулятора.

«Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно», - говорится в распространенном сообщении.

Нацбанк поясняет, что пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО «ЕНПФ» и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным банком исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики.

«Национальный Банк не вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений», - также поясняется в сообщении.

По итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15% при уровне инфляции в этот период в размере 7,5%.