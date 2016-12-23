В ЕНПФ проводится проверка с участием Нацбанка

Маргарита Бочарова, Vласть
Фото Жанары Каримовой
С 21 декабря 2016 года проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Анализу подвергнутся операции фонда, связанные с инвестированием собственных активов, сообщает в пятницу пресс-служба финансового регулятора.
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