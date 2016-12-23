АБР выделит 240 млн долларов на реконструкцию дороги «Актобе – Макат»

Азиатский банк развития выделит Казахстану в качестве займа 240 млн долларов США на реконструкцию 299 км автомобильной дороги «Актобе - Макат», еще 33 млн пойдут из республиканского бюджета, сообщает в пятницу пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.

Ведомство напоминает, что участок «Актобе-Макат» протяженностью 299 км является частью автомобильной дороги республиканского значения «Актобе – Атырау – граница Российской Федерации (на Астрахань)» и проходит по Актюбинской и Атырауской областям.

Проект реализуется в рамках госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и Программы сотрудничества по развитию Казахстана в рамках реализации Рамочных Соглашений о партнерстве между правительством Республики Казахстан и международными финансовыми организациями, поясняется в пресс-релизе.

«Реализация проекта обеспечит решение задач по созданию опережающей инфраструктуры транспортной системы. Модернизация транзитного коридора создаст возможности для расширения и углубления межгосударственных и торговых отношений, и даст выход Прикаспийскому региону на рынки Китая, России и на страны Юго-Восточной Азии, так как он будет присоединён к транспортному коридору «Западная Европа – Западный Китай», - говорится в сообщении министерства.

По данным пресс-службы, предполагаемая сумма затрат составит 273 млн долларов США, в том числе заем Азиатского Банка Развития – 240,3 млн долларов США, софинансирование займа из республиканского бюджета – 32,8 млн долларов США.

Комитет автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию приступил к выбору подрядных компаний, а также консультанта по надзору за строительством. Контракты будут заключены после вступления в силу соглашения о займе. Период реализации проекта 2017-2021 годы.