Президенты Турции и Ирана согласны на проведение межсирийских переговоров в Астане - Путин

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Межсирийские переговоры, которые могут пройти в Астане смогут поставить ситуацию "на практический рельс", заявил в пятницу в ходе пресс-конференции президент Российской Фото Владимир Путин.

"Без нашего участия это было бы просто невозможно. Поэтому все это сотрудничество в трехстороннем формате сыграло очень важную роль, что чрезвычайно важно, особенно а решающем этапе. Речь идет о более чем ста тысячах человек, которые были выведены из Алеппо. Это крупнейшая в мире на сегодня гуманитарная акция", - сказал Путин.
В данном вопросе он также отметил роль сотрудничества с Турцией и Ираном.

"Тысячи (людей) были выведены... Это крупнейшая международная гуманитарная акция. Она не могла быть достигнута без активной работы президента Турции, президента Ирана и всего иранского руководства и при нашем самом активном участии. Разумеется, это не могло быть достигнуто и без доброй воли и работы, которая была проведена президентом Сирийской арабской республики Асаном", - уверен президент России. Практика показала, отметил он, что такой формат востребован и "мы в дальнейшем будет ее развивать".

"Я бы не забывал интересы и других стран и регионов, это Иордания и Саудовская аравия, конечно, Египет. Без такого глобального игрока как США российского руководства. И, конечно, усилий сирийских властей", - добавил Путин.

"Следующим этапом считаю, должно быть заключение соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии и после этого сразу же начало практических переговоров по политическому примирению. Мы предложили в качестве нейтральной площадки столицу Казахстана Астану, президент Турции с этим согласен, президент Ирана, Президент Назарбаев любезно согласился предоставить эту площадку, создать условия для такой работы. Очень надеюсь что ситуацию удастся поставить на практический рельс", - заявил глава Российской Федерации.

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