«Уральские авиалинии» начнут полеты из Москвы в Астану и Алматы

Авиавласти Казахстана приняли назначение «Уральских авиалиний» в Астану и Алматы из аэропорта «Жуковский», сообщают РИА новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

«Авиационные власти Казахстана проинформировали авиационные власти Российской Федерации о том, что принимают назначение авиакомпании "Уральские авиалинии" на маршруты "Жуковский" — Астана и "Жуковский" — Алматы. Такая договорённость достигнута в результате продолжительного переговорного процесса», - сообщили в российском ведомстве.

В указанных маршрутах возможно выполнение 7 рейсов в неделю двумя назначенными авиаперевозчиками.

В начале октября российский министр транспорта Максим Соколов сообщил, что Россия и Казахстан согласовали назначение вторых авиаперевозчиков на линиях из Москвы в Астану и Алматы. Ранее единственным российским перевозчиком на рейсы в Казахстан был «Аэрофлот».

Фото с сайта Airlines Inform