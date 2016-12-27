Мажилисмен Тиникеев подал заявление о сложении депутатских полномочий

Айсулу Тойшибекова, Vласть
Депутат мажилиса Мухтар Тиникеев подал в парламент заявление о сложении депутатских полномочий после обнародования скандального видео, на котором он в грубой форме выяснял отношения. Также Тиникеев принес свои извинения за этот инцидент перед избирателями и коллегами. Совет по депутатской этике принял отставку Тиникеева, сообщается на сайте парламента.
Еще по теме:
- Казахстанская политика в 2017 году: Время для сильного парламента пока не пришло?
- Назарбаев поручил спецкомиссии рассмотреть вопрос о перераспределении полномочий между президентом, парламентом и правительством
- Мораторий на аренду и продажу сельхозземель иностранцам утвердил парламент
- Контент-анализ декларации к 25-летию независимости: много государства, мало свободы
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые