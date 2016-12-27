Мажилисмен Тиникеев подал заявление о сложении депутатских полномочий

Депутат мажилиса Мухтар Тиникеев подал в парламент заявление о сложении депутатских полномочий после обнародования скандального видео, на котором он в грубой форме выяснял отношения. Также Тиникеев принес свои извинения за этот инцидент перед избирателями и коллегами. Совет по депутатской этике принял отставку Тиникеева, сообщается на сайте парламента.

«Сам случай имеет очень частный, личный характер и я не буду о нем говорить и разглашать детали. Я искренне прошу прощения у всех избирателей, у всех казахстанцев за произошедший со мной случай некорректного поведения в обстоятельствах, не связанных с моей профессиональной деятельностью. Несмотря на то, что событие происходило в выходной день и в нерабочее время, это не снимает с меня ответственности и не оправдывает меня, как депутата, как члена партии «Нур Отан». Поэтому я принял решение сложить с себя полномочия депутата мажилиса парламента, не скрою, решение этого вопроса, далось мне не легко», – говорится в сообщении Тиникеева.

Полный текст обращения депутата М.Тиникеева размещен на официальном сайте парламента.

Скандальное видео, на котором мажилисмен в грубой форме выясняет отношения с депутатом маслихата, появилось 20 декабря и возмутило часть казахстанской общественности. Сам Тиникеев сообщил, что это видео двухгодичной давности, после чего пропал из информационного поля, пояснив это медицинской профилактикой.

Фото alau.kz