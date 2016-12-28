С начала работы в новом составе мажилис одобрил 51 законопроект

С начала работы мажилиса текущего созыва, палата приняла в работу 81 законопроект, из которых 51 уже одобрила, подвел в среду на пленарном заседании итоги года спикер Нурлан Нигматулин. Он также сообщил, что новый год депутаты начнут с выезда в регионы, который продлится с 4 по 13 января.

«Наступающий новый год начнется для нас со встречи с избирателями. Для этого принято решение бюро. В соответствии с решением бюро, с 4 по 13 января включительно 2017 года у нас планируются выезды в регионы для встречи с избирателями. Я знаю, что уже отработан график, он утвержден. Это очень важное политическое мероприятие, в ходе которого мы должны будем разъяснить населению основные положения выступлений главы государства на торжественном собрании, посвященному 25-летию Независимости нашей страны, где президент поставил очень большие стратегические задачи», - сказал Нигматулин.

Он подчеркнул, что депутатам будет необходимо довести и информацию о законотворческой деятельности мажилиса парламента за прошедший период.

«Нам с вами есть что доложить и сообщить своим избирателям: с начала работы мажилиса нынешнего созыва принят в работу 81 законопроект, из которых нами одобрены и направлены в сенат - 51. Причем, я должен отметить, 9 законопроектов разработаны самими депутатами. Для сравнения, в V созыве за весь созыв - 7 законопроектов. Из принятых парламентом законов на сегодняшний день 32 уже подписаны главой государства и обрели силу закона», - привел данные Нигматулин.

Спикер также напомнил, что законотворческая работа парламента с текущего года ведется по новому формату.

«Рассмотрение законопроектов, по его словам, проходит при участии СМИ, неправительственных организаций, общественно-политических объединений, партий, которые не вошли в парламент. Я хотел бы поблагодарить всех вас, коллеги, за четкую, профессиональную и слаженную работу, которую вы с начала осенней сессии особенно, когда мы поменяли формат, проводите. Темп хороший при том объеме работ, который увеличился в связи с открытостью и более широким обсуждением всех законопроектов и документов, которые сегодня имеются в мажилисе», - заключил он.

Фото с официального сайта парламента