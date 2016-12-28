Тиникеев принял правильное решение, подав в отставку, уверены депутаты

Депутат мажилиса Мухтар Тиникеев принял правильное решение, подав в отставку после публикации скандального видео, появившегося в интернете неделю назад. Об этом в среду после пленарного заседания сказали его коллеги.

«Мне жаль (что произошла такая ситуация и Тиникеев покинул свой пост - V). Он вырос на моих глазах: такой активный, достаточно освоивший политический багаж, (имеющий) политический вес, имидж. Я не знаю, насколько поспешным (было это решение - V), он свое решение принял осмысленно, осознанно. Это его характеризует. Он оступился, допустил такую ошибку», - сказал председатель комиссии по этике мажилиса, депутат Куаныш Султанов.

По его мнению, Тиникеев сам знает «что там к чему», он все признал и случившееся станет для него уроком.

«Даже урок дружбы – закадычные друзья с детских времён, это отношения между ними. Конечно, это урок для депутатского корпуса, безусловно. Но депутатский корпус состоит из состоявшихся людей с гражданской позицией, знающих что к чему, что хорошо, что плохо. Это личная культура каждого человека», - также добавил Султанов.

Председатель комитета по финансам и бюджету Гульжана Карагусова напомнила, что депутаты являются публичными личностями, и в эпоху развития интернета и социальных сетей, любой поступок «всегда находится под оком «доброжелателя».

«(Должна быть - V) ответственность каждого человека за свое поведение. Человек должен понимать, мы все время находимся в обществе. Мало того, мы не сами по себе, за нами наши дети, внуки, друзья. Конечно, все время эта ответственность присутствует», - подчеркнула она.

Депутат Павел Казанцев также считает, что «это некорректное поведение и оно не должно корреспондироваться со званием депутата».

«В данной ситуации есть, скажем так, информация. По этой информации, сам Тиникеев говорит: «Да, там мои дела есть. Они дают определенную тень на коллег по парламенту и однопартийцев». Он принимает абсолютно правильное этическое решение, не инициируя дела, никаких инцидентов. Депутаты это восприняли с пониманием и приняли вот такое абсолютно демократичное, в рамках всех процедур, решение», - выразил позицию мажилисмен.

Правильным решение Тиникеева назвал и депутат Серик Умбетов.

«Это правильное решение. Его вина, его поступок. Вы читали его письмо? Он там же все объяснил и извинился в первую очередь перед избирателями», - заявил он, подчеркнув, что сам он считает такое поведение неприемлемым.

По словам Глеба Щегельского, в данный момент Тиникеев уехал в Караганду, и находится там, так как у него заболела мама.

Накануне стало известно, что Тиникеев подал заявление о сложении депутатских полномочий после обнародования скандального видео, на котором он в грубой форме выяснял отношения. Также Тиникеев принес свои извинения за этот инцидент перед избирателями и коллегами. Совет по депутатской этике принял отставку Тиникеева.

Скандальное видео появилось в соцсетях 20 декабря и вызвало общественный резонанс. Сам Тиникеев пояснял, что видео снято два года назад.

53-летний Тиникеев - один из наиболее опытных парламентариев. Он был депутатом Верховного совета Казахской ССР и Казахстана в 1990-1995 годах, а также депутатом мажилиса с 2002 года. В последний раз переизбрался по списку партии «Нур Отан» весной 2016 года.

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