Тимур Сулейменов назначен министром национальной экономики

Сулейменов сменил на этом посту Куандыка Бишимбаева, который был назначен в мае текущего года вместо подавшего в отставку Ерболата Досаева.

Тимур Сулейменов, 1978 года рождения, окончил Павлодарский государственный университет. Свою трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» в Алматы. Также работал директором департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

В 2009 году был назначен вице-министр экономики и бюджетного планирования. Министерство было реорганизовано в министерство экономического развития и торговли. В марте 2010 назначен вице-министр экономического развития и торговли Казахстана. С февраля 2012 занимал пост министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике.