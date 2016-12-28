Тимур Сулейменов назначен министром национальной экономики

Жанара Каримова, Vласть

В среду указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Сулейменов назначен министром национальной экономики, сообщает Акорда.

Сулейменов сменил на этом посту Куандыка Бишимбаева, который был назначен в мае текущего года вместо подавшего в отставку Ерболата Досаева.

Тимур Сулейменов, 1978 года рождения, окончил Павлодарский государственный университет. Свою трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» в Алматы. Также работал директором департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

В 2009 году был назначен вице-министр экономики и бюджетного планирования. Министерство было реорганизовано в министерство экономического развития и торговли. В марте 2010 назначен вице-министр экономического развития и торговли Казахстана. С февраля 2012 занимал пост министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
С начала работы в новом составе мажилис одобрил 51 законопроект
Новости
​Нацбанк обещает вскоре раскрыть детали операций Казинвестбанка, ставших причиной отзыва его лицензии
Новости
Нацбанк создает правильный механизм по взысканию долгов с населения, регулируя институт коллекторов – Акишев
Loading...
Просматриваемые
Новости
С конца года казахстанцам доступны 10-летние визы в США - Идрисов
Новости
​КНБ проводит спецоперацию в нескольких областях Казахстана и в городе Алматы
Новости
Мажилисмен Тиникеев подал заявление о сложении депутатских полномочий
Новости
В Алматы начнут пробивку трех магистральных улиц
Новости
Российский военный самолет ТУ-154 с артистами и журналистами на борту потерпел крушение над Черным морем
Новости
Задержанные аудиторы Счетного комитета и руководство «Казахавтодор» признали свое участие в коррупционной схеме