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Идрисов будет назначен постпредом Казахстана в ООН - источники

Теперь уже бывший министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов будет назначен постоянным представителем Казахстана в Организации Объединенных Наций, сообщили Vласти источники в администрации президента и правительстве.

Назначение, по словам собеседников Vласти, ожидается в ближайшее время. 1 января Казахстан станет непостоянным членом Совета безопасности ООН, именно с этим связано назначение Идрисова, работавшего министром иностранных дел с сентября 2012 года.

Прежний постпред Казахстана в ООН Кайрат Абдрахманов в среду возглавил МИД страны.

Казахстан будет непостоянным членом Совбеза ООН в 2017-2018 годах.

57-летний Ерлан Идрисов - выпускник МГИМО и Дипакадемии при МИД Казахстана. Был помощником президента Казахстана, первым вице-министром иностранных дел, послом в Великобритании и послом в США. Дважды возглавлял МИД Казахстана - в 1999-2002 годах и 2012-2016 годах.

Фото с официального сайта МИД Казахстана

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