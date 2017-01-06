Посол США в Казахстане останется на своем посту после инаугурации Трампа

Айсулу Тойшибекова, Vласть

Назначенный в январе 2015 года посол США в Казахстане Джордж Крол продолжит занимать этот пост, говорится в официальном заявлении посольства касательно информации о том, что политические послы должны будут покинуть свой пост до 20 января 2017 года, опубликованной в американской газете The New York Times.

Посол США в Казахстане Джордж Крол останется на прежнем посту, поскольку изданный приказ действует в отношении политически назначенных послов, объяснили в посольстве:

«Согласно информации, опубликованной изданием The New York Times от 5 января 2017 года, послы США должны будут покинуть свои посты до 20 января. Этот приказ затронет только политически назначенных послов, но не кадровых послов-дипломатов. Это политика является стандартной при смене правительства Соединенных Штатов», – говорится в сообщении.

Политически назначенные послы составляют около одной трети всех послов США, оставшиеся две трети послов являются членами кадровой внешней дипломатической службы Соединенных Штатов.

Газета The New York Times со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, сообщила о том, что команда избранного президента Дональда Трампа издала указ о том, что назначенные администрацией президента Барака Обамы послы должны покинуть посты до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Смена политически назначенных послов почти всегда следует за избранием нового президента.

Фото kz.usembassy.gov

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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