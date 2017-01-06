Россия начала сокращение группировки войск в Сирии

Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии согласно решению президента Владимира Путина. Первой зону военного конфликта покидает авианосная группа военно-морского флота во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», передает информагентство ТАСС.

Первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», подготовка к переходу из Северного моря в Североморск началась в пятницу, 6 января:

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего военных сил Российской Федерации Владимира Путина минобороны России приступает к сокращению группировки вооруженных сил в Сирии", – сообщил начальник генштаба вооруженных сил генерал Валерий Герасимов.

С полуночи 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который однако не распространен на действия международных террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

Фото militaryarms.ru

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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