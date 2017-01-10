В 2017 году количество образовательных грантов на обучение в вузах увеличится на 10 тысяч мест

В текущем году количество грантов для поступления на бакалавриат, магистратуру и докторантуру будет увеличено на 10 тысяч мест за счет республиканского бюджета. Об этом во вторник сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев в ходе заседания правительства, сообщает МИА «Казинформ» .

Как отметил министр, на сегодняшний день в 130 вузах страны получают образование свыше 520 тысяч молодых людей, в 820 колледжах дополнительно обучаются 500 тысяч студентов, в 7500 школах - 2,8 млн учеников.

«Предполагается, что контингент обучающихся и дальше будет увеличиваться с учетом демографической ситуации. В этой связи количество грантов в бакалавриат, магистратуру и докторантуру будет увеличен в этом году на 10 тысяч мест за счет республиканского бюджета. Мы надеемся на дополнительное увеличение за счет бюджетов местных исполнительных органов. Такая норма сегодня находится в мажилисе на рассмотрении», - сказал Сагадиев.