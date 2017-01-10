В правительстве думают над тем, как приучить родителей больше общаться с детьми

Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана разработало ряд мероприятий, которые позволят сократить разрыв между сельской и городской молодежью, приучить родителей больше общаться со своими детьми и будут способствовать организации интересного досуга для молодых людей. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Нурлан Ермекбаев.

По его словам, молодежь недостаточно информирована о тех государственных программах, которые реализуются в Казахстане. Кроме этого, около половины опрошенных молодых людей недовольны низким размером заработной платы, стипендией и высокими ценами на продукты питания. "Их беспокоят вопросы трудоустройства, жилья и получения высшего образования. Молодежь волнуют также вопросы безопасности. По данным Генпрокуратуры, более половины преступлений насильственного характера совершаются против несовершеннолетних", - сообщил Ермекбаев.

Министр уверен, что семья играет ключевую роль в профилактике религиозного экстремизма. "Вместе с тем, роль родителей в воспитании детей остается крайне недостаточной. По данным ВОЗ, Казахстан занимает второе место в мире по суицидам среди молодежи после Индии. По мнению экспертов, в 90% случаев детский суицид - это не истинное желание покончить с жизнью, а крик о помощи", - рассказал Ермекбаев.

Он также отметил, что молодежь мало интересуется спортом из-за того, что объекты культуры и спорта труднодоступны для нее.

Министр считает необходимым сконцентрироваться на снижении разрыва между сельской и городской молодежью и организации досуга. "В качестве одного из возможных механизмов прорабатывается специальный общенациональный молодежный проект, такой проект укрепил бы стимулы для занятия спортом, волонтерством, развитие творческих и трудовых навыков для всех категорий молодежи", - сказал Ермекбаев.

Он также предложил акиматам разработать региональные планы по организации досуга молодежи на 2017-2020 годы, а также расширить сеть дворовых клубов.

Ермекбаев отметил, что важным остается поддержка молодых семей и внимание к воспитанию. "Необходимо приучить родителей больше общаться с детьми, эта работа должна вестись постоянно. Вместе с тем, в качестве одного из мероприятий предлагается в один из весенних дней во всех школах страны одновременно проводить общенациональную акцию "Час семьи" для родителей с приглашением опытных психологов и других специалистов", - сообщил министр.

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев также отметил, что "роль родителей явно снизилась". "Только малый процент родителей, в том числе из числа госслужащих, участвует в родительских собраниях. До 40% родителей никогда за 11 лет школу не посещают. И хотя, по мнению директоров школ, за последние месяцы ситуация значительно улучшилось, тем не менее мы планируем весной этого года инициировать проведение национального дня "Родительский час" и будем просить все государственные органы, компании, частный сектор освободить родителей пораньше, чтобы они смогли в эти день-два посетить школу, родительское собрание", - отметил Сагадиев.