В Алматы откроется новый ЦОН Алатауского района

В Алматы откроется новый Центр обслуживания населения Алатауского района в Атлетической деревне. Произойдет это сразу после окончания Универсиады-2017, которая завершится 8 февраля, сообщает во вторник пресс-служба акимата города.

«ЦОН расположится в двухэтажном здании общей площадью около 1260 кв.м. На первом этаже планируется размещение сектора самообслуживания Connection Point с 5 терминалами пункта общественного доступа, сектора выдачи готовых документов, консультации, зоны ожидания и детской площадки. Второй этаж предусматривает размещение операционного зала и отдела Миграционной полиции УВД Алатауского района города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ЦОН Алатауского района расположен в помещении площадью 700 кв.м., численность работников составляет 84 человека с пропускной способностью до 500 человек в день.

«Согласно статистическим данным, в 2016 году отделом было оказано более 800 тысяч услуг, что в полтора раза превышает данные за предыдущий год», - приводят данные в акимате.

По прогнозам ведомства, переезд в новое помещение позволит увеличить пропускную способность граждан примерно до 1,5 тысяч человек в день.