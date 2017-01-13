​Нурбуби Наурызбаева назначена новым председателем правления ЕНПФ

Новым председателем правления Единого накопительного пенсионного фонда назначена Нурбуби Наурызбаева. Во время своего первого в этой должности брифинга в пятницу она предложила создать общественный совет из числа журналистов, общественных организаций, вкладчиков и экспертов для контроля прозрачности фонда.

«Ключевыми принципами в моей работе будут забота и защита интересов вкладчиков Фонда и получателей пенсионных выплат», - заявила она. По ее словам, первостепенное значение будет уделено достижению максимальной прозрачности деятельности ЕНПФ.

«Будет налажен устойчивый эффективный информационный и коммуникационный канал с вкладчиками фонда и получателями пенсионных выплат, советом директоров и акционером фонда. Будет усилена информационная работа в части повышения прозрачности операционной и финансово-хозяйственной деятельности фонда, управления пенсионными активами, управления собственными средствами ЕНПФ. Мной предлагается создать общественный совет при фонде, включить в его состав опытных представителей средств массовой информации, экспертов в области финансов, вкладчиков Фонда, получателей пенсионных выплат и общественных организаций», - рассказала Наурызбаева о планах своей работы.

Второй важной задачей, по ее словам, станет улучшение внутренней работы ЕНПФ. «Для реализации задач потребуется пересмотр бизнес-процессов фонда. Будут приняты действенные меры по усилению системы внутреннего контроля ЕНПФ, критически пересмотрены существующая система управления рисками», - пояснила она.

«Третье направление – участие в работе по реформированию накопительной пенсионной системы совместно с акционером и регулятором. Будут обсуждены такие инициативы, как возможность досрочного использования части пенсионных накоплений на определенные жизненно важные для человека нужды после накопления минимально необходимой суммы, достижения определенного возраста и так далее, предоставления вкладчику права выбора управляющей компании и/или стратегии управления его пенсионными накоплениями. Будет изучен мировой опыт для разработки совместных сберегательных продуктов пенсионного фонда и банков второго уровня», - продолжила Наурызбаева.

«Таким образом, мое ключевое видение своей работы в ЕНПФ – улучшение деятельности фонда, участие в формировании такой накопительной пенсионной системы, которая будет пользоваться доверием у населения, которая позволит получать ожидаемые пенсионные накопления при выходе на заслуженный отдых. Конечно, для реализации поставленных задач потребуется определенное время. Усилия правления и работников фонда будут нацелены на достижение продуманных результатов в максимально быстрые сроки», - резюмировала она.

В начале этой недели горсуд Алматы сообщил об аресте председателя правления ЕНПФ Руслана Ерденаева и еще топ-менеджера фонда. Их задержание произошло на фоне проверки, которую 21 декабря начал департамент Комитета национальной безопасности Алматы. Комитет заинтересовала сделка между ЕНПФ и геологоразведочной компанией «Бузгул Аурум». Точная причина начала расследования неизвестна, однако основанием могла стать распространенная в СМИ информация о пропаже из ЕНПФ 5 млрд тенге, которые были инвестированы в ценные бумаги ТОО «Бузгул Аурум». Облигации компании назвали «мусорными», потому что у них фактически не было обеспечения.

Сделка между фондом и «Бузгул Аурум» была проведена 6 октября 2016 года. Её сумма составила 5 млрд тенге. Общий размер облигационной программы «Бузгул Аурум», которая также началась 6 октября, составил 30 млрд тенге с номинальной стоимостью одной акции в 10 тыс. тенге и сроком её обращения в 5 лет. Проспект выпуска этих облигаций предусматривал вознаграждение в размере 19% годовых с ежегодной выплатой купона.

Однако данных о провале сделок не поступало. В финансовой отчетности «Бузгул Аурум» по итогам третьего квартала отмечалось, что к концу октября привлеченные в рамках облигационной программы средства находились на её расчетном счету. «Купон с 19% доходами должен быть выплачен через год с момента заключения сделки, 6 октября 2016 года. Фактически, говорить, что эмитент что-то не выплатил, мы не можем. Пока еще не наступил срок», - заявлял на встрече с журналистами в конце декабря Терентьев.

53-летняя Нурбуби Наурызбаева, выпускница Алматинского института народного хозяйства, работала в коммерческих банках, в 1996-2003 годах - в Нацбанке. В 2003-2013 годах возглавляла Жилстройсбербанк. Она покинула банк после скандала, разгоревшегося из-за получения топ-менеджерами, включая и Наурызбаеву, квартир в построенном по госпрограмме доме. Все менеджеры вернули жилье, расследования в их отношении не проводилось. В 2015-2016 годах Наурызбаева руководила департаментом внутреннего аудита Нацбанка.

Фото с сайта kapital.kz