Международный аэропорт Бишкека возобновил работу

Международный аэропорт «Манас» 16 января в 13:30 начал работать в штатном режиме, принимать и выпускать воздушные суда, сообщает издание Tazabek со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

На данный момент известно о гибели четверых членов экипажа, нескольких десятков людей на земле, среди которых есть дети. Разрушено не менее 23 домов. Погибло, по разным данным, от 35 до 37 человек.

Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель нескольких человек, о чем сообщил АКИPress.

Как сообщил «Интерфакс», первый вице-премьер Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев, возглавивший правительственную комиссию, отверг версию теракта.

Фото с сайта K-News.kg