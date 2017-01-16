Комитет гражданской авиаии примет административные меры в отношении руководства Qazaq Air

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию примет административные меры по отношению к руководству Qazaq Air. В пресс-службе ведомства сообщили, что несколько членов экипажа авиакомпании находились в нетрезвом состоянии во время прохождения предполетного медицинского осмотра.

«По информации Международного аэропорта Атырау, экипаж АО «Казах Эйр» КВС (капитан воздушного судна – Vласть) Муноз и ВП (второй пилот – V) Эспедо при прохождении предполетного медицинского осмотра в медицинском пункте Международного аэропорта Атырау в 17-37 местного времени 15.01.2017 для выполнения рейса по маршруту Атырау-Актобе-Шымкент, дежурный врач обнаружил у КВС Муноз повышенное давление (173/110), быстрый пульс (109), запах алкоголя изо рта и алкотестер показал положительный результат (0,18 промилле)», - сообщает пресс-служба министерства.

После замены членов экипажа, рейс был выполнен, с задержкой на 12 часов 45 минут.

В министерстве поясниили, что в соответствии с правилами полетов, члены экипажа не допускаются к выполнению обязанностей, если употребляли алкоголь менее чем за 24 часа до полета. "Данный экипаж отстранен от выполнения полетов", - сообщили в ведомстве.

При этом в министерстве напомнили, что руководители и командно-руководящий состав авиакомпании несут прямую ответственность за обеспечение безопасности полетов. «В данном случае из-за необеспечения должного контроля со стороны руководства авиакомпании произошло нарушение экипажем предполетного отдыха, который в конечном итоге привел к срыву и долговременной задержке рейса», - сообщили в ведомстве.