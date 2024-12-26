Авиакомпания Qazaq Air примет решение насчет приостановки рейсов в Россию после завершения расследования авиакатастрофы в Актау. При этом, в министерстве транспорта сообщили Власти, что не рассматривается вопрос о запрете или приостановке полетов казахстанских авиакомпаний в Россию.

«Мы регулярно проводим оценку рисков полётов в Российской Федерации, тщательно анализируя все факторы, включая недавний авиационный инцидент с воздушным судном «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). После получения и подтверждения всех фактов касательно инцидента, мы примем решение на основе обеспечения безопасности пассажиров и экипажей авиакомпании QAZAQ AIR», – сообщила глава PR службы авиакомпании Акбота Орынбаева на вопрос корреспондента «Власти».

Кроме того, в министерстве транспорта сообщили Власти, что не рассматривается вопрос о запрете или приостановке полетов казахстанских авиакомпаний в Россию. Полеты туда совершают авиакомпании SCAT и Qazaq Air. Компания Air Astana перестала летать в Российскую Федерацию после начала войны.

Власть направила официальные запросы в Комитет гражданской авиации и авиакомпанию SCAT.

Напоминаем, что 25 декабря в трех километрах от аэропорта города Актау разбился самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек: 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, шесть - Казахстана, три - Кыргызстана. В авиакатастрофе погибло 38 человек. Казахстанцев среди выживших нет. Из пяти членов экипажа три человека погибли, двое выжили. Сообщалось, что из-за погодных условий самолет из Грозного перенаправили в Махачкалу, но экипаж запросил экстренную посадку в Актау.

Все обстоятельства катастрофы до конца неизвестны, но наличие видео с борта перед крушением, а также состояние самолета позволяют экспертам говорить о трех основных версиях причин крушения: попадание в самолет ракеты, запущенной российским ПВО; столкновение с птицами либо неизвестная техническая неисправность.