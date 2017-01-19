​Мининформации отказалось от запрета анонимных комментариев в Казнете

Айсулу Тойшибекова, Vласть
Фото Жанары Каримовой
Министерство информации и коммуникаций отказалось от идеи запретить анонимное комментирование в Казнете, а также ввести обязательную регистрацию для блогеров из закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций», написал глава ведомства Даурен Абаев на своей странице в Facebook.
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