​Мининформации отказалось от запрета анонимных комментариев в Казнете

Министерство информации и коммуникаций отказалось от идеи запретить анонимное комментирование в Казнете, а также ввести обязательную регистрацию для блогеров из закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций», написал глава ведомства Даурен Абаев на своей странице в Facebook.

Министр пояснил, что запрет на анонимное комментирование должен был помочь в борьбе с информационными вбросами и "троллингом":

«На всех этапах обсуждения участники прений уделили особое внимание норме о так называемой «деанонимизации» комментаторов. Хочу отметить, что она была направлена на борьбу с троллингом, вбросами непроверенной информации, провокациями, пропагандой экстремизма и призывами к социальной розни. Также в рамках заседаний рабочей группы, экспертами и журналистами высказывались замечания касательно предложения о регистрации блогеров. Мы предполагали, что эта норма будет носить добровольный характер и даст возможность популярным пользователям сети получить весь объем прав, которыми обладают СМИ.

Так как министерство взяло курс на открытость и учитывает рекомендации общественности, сегодня было принято решение об исключении упомянутых норм из проекта Закона.», – написал Абаев.

18 января во время обсуждения законопроекта стало известно о предложении «деанонимизировать» комментаторов.