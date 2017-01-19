Во время обрушения высотного здания в Тегеране погибли 30 пожарных

В результате обрушения 17-этажного здания в Тегеране погибли 30 пожарных, которые боролись с пожаром, начавшимся в здании утром 19 января. По разным данным под завалами могут находиться до 300 человек, сообщает российское издание «Медуза».

«Представители экстренных служб на месте происшествия рассказали, что при обрушении пострадали около 70 человек, включая пожарных. При этом, по данным FARS, под завалами могут оставаться до 300 человек. Государственное агентство IRNA сообщает, что там находятся не более 50 человек», – пишет издание.

В высотном здании, где располагались текстильные предприятия, начался пожар. После эвакуации людей, в здание вошли пожарные. После того, как три часа спустя огонь охватил все этажи, здание обрушилось.

Фото Sputnik Армения

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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