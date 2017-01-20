Назначен новый замакима Костанайской области

Глава региона Архимед Мухамбетов на расширенном заседании по итогам социально-экономического развития Костанайской области за 2016 год представил Меиржана Мырзалиева, назначенного на должность заместителя акима, сообщает в пятницу областное издание «Наша газета» .

«Меиржан Иябаевич имеет четыре высших образования, учился в Московском госуниверситете, в США, окончил Академию государственного управления при Президенте РК, в совершенстве владеет английским. Из биографии — работал в департаменте энергетики и ЖКХ Алматы, был директором ТОО «Центр развития и поддержки предпринимательства «Капитал» в Алматы. Долгое время - 7 лет - был заведующий сектором отдела индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра РК. Последняя должность — советник премьер-министра как раз по вопросам индустриально-инновационного развития», - цитирует издание слова Мухамбетова.

По информации газеты, в ведение нового заместителя переданы вопросы привлечения инвестиций в регион, индустриально-инновационного развития, расширения экспортного потенциала области, предпринимательства. Большая часть их прежде относилась к компетенции заместителя акима области Сергея Карплюка. Всего замов до сегодняшнего дня у акима области было четверо.

Фото «Наша Газета»